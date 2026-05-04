Tržby cukrovinkárskej firmy Haribo vlani stúpli o 4,5 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Grafschaft 4. mája (TASR) - Nemecká cukrovinkárska spoločnosť Haribo, ktorá je známa výrobou želatínových cukríkov v tvare medvedíkov, v minulom roku dosiahla rekordný objem predaja. Pomohlo tomu uvedenie nových produktov na trh a zmena preferencií spotrebiteľov. „Naše celosvetové tržby sa zvýšili o 4,5 %,“ povedal obchodný riaditeľ skupiny Haribo Herwig Vennekens pre pondelkové vydanie nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„V roku 2025 sa nám podarilo ďalej rozšíriť náš podiel na trhu a prilákať nových zákazníkov vo všetkých vekových skupinách,“ uviedol hovorca spoločnosti v následnom vyhlásení. Cukrovinkárska spoločnosť uviedla, že nové produkty tvorili približne štvrtinu tohto rastu. Vennekens sa vyjadril, že želatínové cukríky počas sviatkov, ako sú Vianoce a Veľká noc, čoraz viac nahrádzajú čokoládu. Dôvodom je to, že čokoláda výrazne zdražela pre vysoké ceny kakaa.

Produkty Haribo sa predávajú v takmer 200 krajinách sveta. Vyrábajú sa v 16 závodoch v 11 štátoch a spoločnosť zamestnáva približne 8500 ľudí.
