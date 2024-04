Tržby Czechoslovak Group vlani medziročne narástli o 71 %

Bratislava 10. apríla (TASR) - Tržby priemyselno-technologického holdingu Czechoslovak Group (CSG) za rok 2023 dosiahli 1,73 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 71 %. Čistý zisk skupiny za minulý rok bol 210 miliónov eur, v porovnaní s rokom 2022 narástol o 49 %. Skupina CSG o tom informovala v stredu.



CSG spresnila, že ukazovateľ EBITDA, ktorý predstavuje zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie, vlani dosiahol 439 miliónov eur a medziročne sa viac ako zdvojnásobil. EBITDA marža bola v minulom roku na úrovni 25,3 %, čo je o tretinu viac ako v roku 2022. Skupina vlani vydala dlhopisy v hodnote 181,3 milióna eur.



"Silný rast CSG v roku 2023 ťahali najmä dve strategické odvetvia, v ktorých dlhodobo pôsobíme, a to výroba veľkokalibrovej munície a výroba pozemnej vojenskej techniky. V oboch prípadoch ide o zdravý organický rast, ktorý sme dosiahli najmä vďaka rastúcemu dopytu, ale aj vďaka našim investíciám do rozširovania výrobných kapacít a zvyšovania produktivity práce," uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ CSG Zdeněk Jurák.



Vyše 60 % tržieb za minulý rok generovali spoločnosti skupiny zamerané na výrobu pozemnej vojenskej techniky a veľkokalibrovej munície. Pätina tržieb bola generovaná v divízii malokalibrového streliva. Obranný priemysel predstavoval vyše 70 % príjmov skupiny.



Globálnu priemyselno-technologickú skupinu CSG vlastní český podnikateľ Michal Strnad. Hlavnými oblasťami podnikania CSG sú strojárstvo, automobilový, železničný, letecký a obranný priemysel a výroba malokalibrovej munície.



Kľúčové výrobné závody má v Českej republike, na Slovensku, v Španielsku, Taliansku, Indii, Veľkej Británii a USA. Ku koncu roka 2023 skupina zamestnávala vyše 10.000 zamestnancov v 37 výrobných závodoch. Vlani spoločnosť dodala svoje produkty a služby do vyše 55 krajín sveta.