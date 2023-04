Tržby Danone vzrástli najviac za desaťročie, zlepšili celoročný výhľad

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzsky mliekarenský koncern Danone zlepšil vyhliadky na rok 2023 potom, ako za 1. kvartál vykázal najvyšší rast tržieb za poslednú dekádu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčší výrobca jogurtov na svete v stredu oznámil, že porovnateľné tržby za 1. kvartál dosiahli 6,96 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 10,5 %, čo predstavuje najvýraznejší rast kvartálnych tržieb za 10 rokov. Spoločnosť, do ktorej portfólia patria jogurty Activia, minerálna voda Evian či mliečna dojčenská výživa Aptamil, tak zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb o 7,3 %.



Výsledky podporili všetky tri divízie, pričom mimoriadne sa darilo divízii špecializovanej výživy. Navyše, napriek zvýšeniu cien produktov v priemere o 10,3 % zaznamenala firma aj rast objemu predaja, aj keď iba mierny. Objem predaja spoločnosti vzrástol v 1. kvartáli o 0,2 %.



Vzhľadom na vývoj tržieb v 1. štvrťroku spoločnosť Danone zlepšila vyhliadky na celý rok 2023. Uviedla, že za celý rok očakáva rast porovnateľných tržieb v rozmedzí od 4 % do 6 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s celoročným rastom tržieb od 3 % do 5 %.