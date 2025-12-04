< sekcia Ekonomika
ANALÝZA: Tržby e-shopov počas Black Friday týždňa stúpli o štvrtinu
Black Friday akcie sa netýkali len jedného dňa či týždňa. Niektoré e-shopy s nimi začali už začiatkom novembra.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Tradičné predvianočné Black Friday akcie Slováci využili tento rok naplno. Podľa dát zo Shoptetu, ktorý zabezpečuje technické fungovanie viac ako 7600 slovenských online obchodov, objednávali zákazníci ešte viac ako minulý rok.
„Obrat počas Black Friday týždňa dosiahol 18 miliónov eur. Minulý rok za rovnaké obdobie zákazníci nakúpili za 14,5 milióna eur. Nárast teda predstavuje takmer 25 %,“ priblížil Ivo Mrena zo spoločnosti Shoptet. Stúpajúcu popularitu nakupovania počas Black Friday možno vidieť aj pri množstve vybavených objednávok. Z minuloročných 170.000 za týždeň sa teraz dostali až na 200.000.
„Priemerná výška zľavy tento rok predstavovala okolo 20 %. Podľa zákona pritom musí e-shop v každom oznámení o akcii uviesť najnižšiu cenu, za ktorú predával daný tovar v období 30 dní pred zľavou. Zákazníci tak majú lepší prehľad o reálnej výške zľavy,“ vysvetlil Mrena.
Black Friday akcie sa netýkali len jedného dňa či týždňa. Niektoré e-shopy s nimi začali už začiatkom novembra. Dôvodov na tento krok majú viacero - napríklad predbehnúť konkurenciu alebo rozložiť logistický nápor na dlhšie obdobie, aby nemuseli expedovať extrémne množstvo objednávok počas jedného dňa či týždňa.
„Vidíme, že ľudia si už na zľavy v tomto období zvykli a očakávajú ich. Využívajú tento čas nielen na nákup vianočných darčekov, ale aj na objednávanie tovaru pre vlastnú potrebu. Neraz čakajú aj pár mesiacov na výhodné ceny počas Black Friday,“ uviedol Mrena.
Dáta ukazujú, že každý novembrový týždeň obratovo prekonal ten predchádzajúci, až prišlo vyvrcholenie v podobe Black Friday týždňa. Tržby za celý november predstavovali takmer 62 miliónov eur, čo je oproti minulému roku nárast o 19 %. Enormný bol aj počet vybavených objednávok, ktorý stúpol na takmer 700.000.
Medzi novembrovými objednávkami tento rok jednoznačne vyhral tovar zo segmentu dom a záhrada. Nasledovala kozmetika a parfumy a tretí najvyšší počet nákupov sa uskutočnil v segmente oblečenie a doplnky.
Čo sa týka spôsobu platby vedie platba na dobierku, nasleduje platba kartou cez Shoptet Pay. Obe možnosti využívajú ľudia najmä na nákupy do 100 eur. Ak ide o väčšie položky, prípadne nákup na firmu, volia platbu prevodom na účet alebo zaplatia pri preberaní tovaru osobne.
Obľúbenosť aj v tomto čase potvrdila Packeta (Zásielkovňa), ktorá len pre e-shopy na Shoptete doručila viac ako 250.000 zásielok. Druhou voľbou bolo GLS a treťou Slovenská pošta.
