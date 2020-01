Tržby Easyjet v 1. kvartáli finančného roka 2019/20 vzrástli

Londýn 21. januára (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet zaznamenala v 1. kvartáli finančného roka 2019/2020 nárast tržieb vďaka silnému dopytu po cestovaní a zmierneniu konkurencie na európskom trhu s krátkymi letmi. Predpovedá však, že celý za prvý polrok bude jej rast slabší, ako pôvodne odhadovala.



Tržby EasyJet za tri mesiace do konca decembra 2019, teda v 1. kvartáli jej obchodného roka, vzrástli na 1,42 miliardy libier (1,66 miliardy eur) z 1,30 miliardy GBP rok predtým. A tržby prepočítané na jedno sedadlo, čo je preferovaný ukazovateľ aerolínií, sa zvýšili na 58,63 GBP z predvlaňajších 53,89 GBP.



Spoločnosť EasyJet teraz očakáva, že v prvej polovici roka (do konca marca 2020) sa jej príjmy na jedno sedadlo zvýšia o stredné až vyššie jednociferné číslo. Predpovedá tiež, že jej prepravná kapacita v 1. pokroku stúpne len o 1,5 %, najmä z dôvodu štrajkov vo Francúzsku. Letecká spoločnosť predtým očakávala rast kapacity o 1,7 %.



Aerolínie ďalej počítajú so znížením svojej straty pred zdanením v 1. polroku. V predchádzajúcom roku vykázali za šesť mesiacov do konca marca stratu 275 miliónov GBP. Generálny riaditeľ EasyJet Johan Lundgren vo vyhlásení uviedol, že spoločnosť má za sebou dobrý začiatok nového finančného roka.



Výhľad zisku pre letecké spoločnosti s krátkymi trasami, ako sú EasyJet a Ryanair, podporil utlmený rast kapacity na trhu. Čiastočne k tomu prispelo uzemnenie strojov Boeing 737 MAX a tiež rozhodnutie nórskeho konkurenta obmedziť svoje linky na krátke vzdialenosti a krach britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook vlani na jeseň.



(1 EUR = 0,85275 GBP)