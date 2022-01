Tržby Evergrande v roku 2021 klesli o 39 %

Hongkong 4. januára (TASR) - Problematická čínska developerská spoločnosť Evergrande Group v utorok oznámila, že jej kontrahovaný predaj v roku 2021 klesol o 39 % na 443 miliárd jüanov (61,38 miliardy eur). Informovala o tom pred obnovením obchodovania s jej akciami na burze v Hongkongu.



Spoločnosť uviedla, že obchodovanie s jej akciami sa obnoví o 13. hodine miestneho času. Toto oznámenie prichádza po potvrdení správy, že miestne úrady nariadili zbúrať komplex 39 budov na rekreačnom ostrove v provincii Chaj-nan. Ide o projekty Ocean Flower Island a Evergrande. Evergrande Group neposkytla žiadne vysvetlenie, no podľa správ úrady v meste Tan-čou zistili, že rekreačný komplex bol postavený nesprávne a porušuje zákon o mestskom plánovaní.



"Spoločnosť bude aktívne komunikovať s úradmi v súlade s pokynmi v rozhodnutí a problém riadne vyrieši," uviedla Evergrande v utorok v podaní na burzu.



Medzitým sa v utorok zhromaždila pred sídlom spoločnosti v provincii Kuang-čou zhruba stovka investorov, ktorí sa obávajú, že ich peniaze budú obetované na udržanie realitných projektov nad vodou.



V piatok (31. 12.) Evergrande stiahla plány na vyplatenie dlhov investorom, ktorí vložili peniaze do produktov wealth managementu. Oznámila, že každý môže očakávať 8000 CNY mesačne ako splátku istiny počas troch mesiacov od januára, bez ohľadu na to, kedy vyprší termín splatnosti ich investície.



Evergrande, kedysi najpredávanejšia developerská spoločnosť v Číne, má v súčasnosti dlhové záväzky vo výške viac ako 300 miliárd USD (264,20 miliardy eur). Spoločnosť súhlasila, že splatí 10 % z dlhov do konca mesiaca, v ktorom dosiahli termín splatnosti, bez uvedenia konkrétnej sumy. Táto zmena však vyvolala obavy investorov, že svoje peniaze nedostanú späť.



Desaťtisíce investorov prilákali sľuby výnosov blížiacich sa k 12 % a tiež darčeky, ako sú čističky vzduchu Dyson či tašky Gucci, a záruky najpredávanejšieho čínskeho developera, aby si kúpili produkty Evergrande Wealth.



Viac ako 80.000 ľudí vrátane zamestnancov, ich rodín a priateľov, ako aj majiteľov nehnuteľností Evergrande si zakúpilo produkty Evergrande Wealth, do ktorých za uplynulých päť rokov vložili viac ako 100 miliárd CNY.



Evergrande, najzadlženejší developer na svete, minulý mesiac varoval, že mu môže chýbať hotovosť na uhrádzanie splátok z dlhov a iných záväzkov v termíne ich splatnosti.



Spoločnosť tvrdí, že má aktíva za 2,3 bilióna CNY, ale má problémy s tempom predaja aktív, ktoré nie je dostatočne rýchle na to, aby včas uhradila platby držiteľom dlhopisov. Výstavba niektorých projektov bola zároveň dočasne pozastavená po tom, ako sa dodávatelia sťažovali, že nedostávajú zaplatené.



(1 EUR = 7,2174 CNY; 1 EUR = 1,1355 USD)