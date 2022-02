Tržby farmaceutického koncernu Roche vzrástli

Bern 3. februára (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Roche oznámil za minulý rok rast tržieb o takmer desatinu a pozitívne výsledky vykázal aj v oblasti zisku. Čistý zisk síce mierne klesol, ovplyvnili ho však nepriaznivé kurzové vplyvy. Bez ich započítania zaznamenala spoločnosť v oblasti zisku rast.



Spoločnosť uviedla, že tržby za rok 2021 dosiahli 62,8 miliardy švajčiarskych frankov (60,39 miliardy eur), informovala agentúra Reuters. V porovnaní s rokom 2020 to znamená rast o 8 %, po očistení o kurzové vplyvy sa však zvýšili o 9 %.



Zisk predstavoval 14,9 miliardy CHF. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 1 %, v prípade nezapočítania kurzových vplyvov sa však o 2 % zvýšili.



Jadrový prevádzkový zisk, čo znamená zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) upravený o mimoriadne položky, dosiahol vlani 21,9 miliardy CHF. V porovnaní s rokom 2020 sa tak zvýšil o 2 %.



Čo sa týka tohto roka, Roche očakáva, že tržby budú buď stagnovať, prípadne mierne rásť, pričom rast by sa mal podľa prognóz spoločnosti pohybovať v dolnej časti jednocifernej úrovne. Firma totiž predpokladá, že dopyt po jej liekoch na ochorenie COVID-19 a diagnostických prístrojoch bude v tomto roku klesať. Počíta s tým, že tržby v tejto oblasti klesnú v roku 2022 o 2 miliardy na približne 5 miliárd CHF.



(1 EUR = 1,0399 CHF)