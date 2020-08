Tržby farmaceutickej firmy Moderna sa v 2. kvartáli späťnásobili

Cambridge 5. augusta (TASR) - Tržby americkej farmaceutickej firmy Moderna sa v 2. kvartáli späťnásobili vďaka vývoju potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Tržby za tri mesiace od apríla do júna vyskočili na 66,4 milióna USD (56 miliónov eur) z 13,1 milióna USD v rovnakom období pred rokom. Analytici očakávali tržby na úrovni len 27,4 milióna USD. Strata sa znížila na 116,7 milióna USD alebo 31 centov na akciu zo 134,9 milióna USD alebo 41 centov na akciu. Analytici počítali so stratou 35 centov na akciu.



Moderna uviedla, že začala rokovania s viacerými krajinami o dodávkach potenciálnej vakcíny mRNA-1273 proti koronavírusu. Do 31. júla už dostala zálohy okolo 400 miliónov USD.



Firma 27. júla spustila tretiu fázu testovania bezpečnosti a účinnosti vakcíny, ktorá bude trvať do septembra. Na testoch sa zúčastní 30.000 ľudí a výsledky sa očakávajú začiatkom októbra.