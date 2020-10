Tržby farmakoncernu Roche vzrástli najmä vďakom testom na COVID-19

Bern 15. októbra (TASR) - Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Roche zaznamenala za 3. kvartál mierny rast tržieb, napriek tomu výrazne zaostala za odhadmi trhov. K rastu výraznou mierou prispeli testy na chorobu COVID-19, ktoré aspoň čiastočne vykompenzovali výrazný pokles tržieb z predaja starších kľúčových liekov firmy.



Ako uviedla agentúra Bloomberg, Roche vo štvrtok informovala, že za 3. štvrťrok dosiahla tržby upravené o kurzové vplyvy na úrovni 14,7 miliardy švajčiarskych frankov (13,69 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 1 %. Analytici však očakávali rast tržieb až na 15,4 miliardy CHF.



Vývoj tržieb pozitívne ovplyvnila najmä Diagnostická divízia. Tržby v rámci tejto divízie vzrástli o 18 %, pričom hlavnou mierou sa pod to podpísali testy na COVID-19. Na druhej strane, tržby vo Farmaceutickej divízii klesli o 4 %.



Čo sa týka trhov, v Európe sa tržby Roche zvýšili, a to o 2 %. Naopak, v USA klesli o 5 % a napríklad v Japonsku až o 13 %.



Spoločnosť zároveň potvrdila odhad vývoja tržieb za celý rok 2020. Naďalej očakáva, že rast tržieb sa bude pohybovať od dolnej po strednú úroveň jednocifernej stupnice.



(1 EUR = 1,0738 CHF)