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Tržby firmy Henkel v 3. kvartáli vzrástli
Spoločnosť v utorok oznámila, že v 3. kvartáli zaznamenala tržby na úrovni 5,71 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 11 % a na organickej báze o 6,5 %.
Autor TASR
Düsseldorf 10. novembra (TASR) - Nemecký výrobca spotrebného tovaru Henkel oznámil za 3. kvartál rast organických tržieb o viac než 6 % a potvrdil predbežný odhad z konca októbra. Zároveň potvrdil zlepšenú prognózu vývoja týchto tržieb za celý rok, keď výsledky podporili divízia spotrebných značiek aj divízia Adhesive Technologies. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť v utorok oznámila, že v 3. kvartáli zaznamenala tržby na úrovni 5,71 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 11 % a na organickej báze o 6,5 %. Potvrdila tak predbežný odhad z 29. októbra.
Podporili ju obidve hlavné divízie. Divízia spotrebných značiek vykázala rast tržieb o 10,1 % na vyše 2,64 miliardy eur, pričom na organickej báze rast dosiahol 4,8 %. Divízia Adhesive Technologies vyrábajúca lepidlá zaznamenala rast tržieb o 11,8 % na viac než 3 miliardy eur. Na organickej báze rast dosiahol 7,9 %.
Spoločnosť zároveň potvrdila zlepšený odhad v oblasti vývoja tržieb na organickej báze. Zlepšenú prognózu oznámila predbežne 29. októbra, pričom vtedy ju upravila na rast v rozmedzí od 3 % do 4 %. Pôvodne počítala s rastom organických tržieb za celý rok 2026 o 1,5 % až 3,5 %.
Spoločnosť v utorok oznámila, že v 3. kvartáli zaznamenala tržby na úrovni 5,71 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 11 % a na organickej báze o 6,5 %. Potvrdila tak predbežný odhad z 29. októbra.
Podporili ju obidve hlavné divízie. Divízia spotrebných značiek vykázala rast tržieb o 10,1 % na vyše 2,64 miliardy eur, pričom na organickej báze rast dosiahol 4,8 %. Divízia Adhesive Technologies vyrábajúca lepidlá zaznamenala rast tržieb o 11,8 % na viac než 3 miliardy eur. Na organickej báze rast dosiahol 7,9 %.
Spoločnosť zároveň potvrdila zlepšený odhad v oblasti vývoja tržieb na organickej báze. Zlepšenú prognózu oznámila predbežne 29. októbra, pričom vtedy ju upravila na rast v rozmedzí od 3 % do 4 %. Pôvodne počítala s rastom organických tržieb za celý rok 2026 o 1,5 % až 3,5 %.