Tržby firmy Hugo Boss klesli, výsledky však prekonali odhady trhov

Berlín 6. mája (TASR) - Nemecká módna značka Hugo Boss zaznamenala v 1. štvrťroku pokles tržieb aj zisku, výsledky tržieb však prekonali očakávania trhov. Firma zároveň potvrdila vyhliadky na celý rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Zisk spoločnosti Hugo Boss dosiahol v 1. štvrťroku 35 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 8 %. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol zo 69 miliónov na 61 miliónov eur a tržby sa znížili o 2 % na 999 miliónov eur. Dôvodom je zníženie výdavkov spotrebiteľov v oblasti módy a módnych doplnkov, najmä v Číne a USA. Tržby však prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s ich poklesom až na 974 miliónov eur.



Spoločnosť zároveň potvrdila svoj pôvodný odhad vývoja tržieb na celý rok. Podľa vedenia Hugo Boss by sa celoročné tržby mali pohybovať v rozmedzí od 4,2 miliardy do 4,4 miliardy eur, čo je približne na úrovni minulého roka.



Firma uviedla, že sa jej stále darí ťažiť z dobre diverzifikovanej štruktúry zdrojov, sleduje však vývoj situácie na trhu, ktorý ovplyvňuje neistota spôsobená americkou obchodnou politikou. V tejto súvislosti oznámila, že na prípadné ďalšie zmeny v obchodnej politike je pripravená okamžite reagovať.