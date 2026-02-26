< sekcia Ekonomika
Tržby firmy Novavax v záverečnom štvrťroku minulého roka stúpli o 67 %
Firma sa k zisku vrátila vďaka tomu, že zníženie nákladov pomohlo zmierniť reštriktívne prostredie v USA pre vakcíny proti COVID-19.
Autor TASR
New York 26. februára (TASR) - Tržby americkej farmaceutickej firmy Novavax vo štvrtom kvartáli vlaňajška vzrástli o 67 % na 147 miliónov USD (124,43 milióna eur). Prekonali tak odhad analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí očakávali, že budú v objeme 78,84 milióna USD. Čistý zisk firmy za štvrtý štvrťrok dosiahol 18 miliónov USD. V rovnakom kvartáli roku 2024 Novavax skončil v strate 81 miliónov USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma sa k zisku vrátila vďaka tomu, že zníženie nákladov pomohlo zmierniť reštriktívne prostredie v USA pre vakcíny proti COVID-19. Prudký posun v politike USA v oblasti vakcín, ktorý je výsledkom toho, že minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml. je voči vakcínam skeptický, prinútil hlavné zdravotnícke agentúry prepracovať dlhodobé očkovacie kalendáre. To viedlo k poklesu miery zaočkovanosti.
„Súčasné makroekonomické a regulačné prostredie v Spojených štátoch vytvára pre spoločnosti vyrábajúce vakcíny významné neistoty,“ povedal generálny riaditeľ Novavaxu John Jacobs. Dodal však, že zostáva optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť vakcín a spoločnosti Novavax.
Firma teraz prognózuje, že v tomto roku dosiahne upravené tržby vo výške 230 až 270 miliónov USD. Jej predchádzajúca predikcia rátala s tržbami v pásme 185 až 205 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1814 USD)
