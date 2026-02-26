Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Ekonomika

Tržby firmy Novavax v záverečnom štvrťroku minulého roka stúpli o 67 %

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Firma sa k zisku vrátila vďaka tomu, že zníženie nákladov pomohlo zmierniť reštriktívne prostredie v USA pre vakcíny proti COVID-19.

Autor TASR
New York 26. februára (TASR) - Tržby americkej farmaceutickej firmy Novavax vo štvrtom kvartáli vlaňajška vzrástli o 67 % na 147 miliónov USD (124,43 milióna eur). Prekonali tak odhad analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí očakávali, že budú v objeme 78,84 milióna USD. Čistý zisk firmy za štvrtý štvrťrok dosiahol 18 miliónov USD. V rovnakom kvartáli roku 2024 Novavax skončil v strate 81 miliónov USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Firma sa k zisku vrátila vďaka tomu, že zníženie nákladov pomohlo zmierniť reštriktívne prostredie v USA pre vakcíny proti COVID-19. Prudký posun v politike USA v oblasti vakcín, ktorý je výsledkom toho, že minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml. je voči vakcínam skeptický, prinútil hlavné zdravotnícke agentúry prepracovať dlhodobé očkovacie kalendáre. To viedlo k poklesu miery zaočkovanosti.

Súčasné makroekonomické a regulačné prostredie v Spojených štátoch vytvára pre spoločnosti vyrábajúce vakcíny významné neistoty,“ povedal generálny riaditeľ Novavaxu John Jacobs. Dodal však, že zostáva optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť vakcín a spoločnosti Novavax.

Firma teraz prognózuje, že v tomto roku dosiahne upravené tržby vo výške 230 až 270 miliónov USD. Jej predchádzajúca predikcia rátala s tržbami v pásme 185 až 205 miliónov USD.

(1 EUR = 1,1814 USD)
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja