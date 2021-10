Tržby firmy Puma vzrástli v 3. kvartáli o pätinu

Herzogenaurach 27. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Puma oznámil za 3. kvartál výrazný rast tržieb aj zisku. Výsledky firmy podporili najmä americké trhy, kde tržby vzrástli o takmer tretinu. Spoločnosť zároveň zlepšila odhad zisku aj tržieb za celý rok, a to napriek pokračujúcim problémom v dodávateľskom reťazci v dôsledku dlhšieho lockdownu vo Vietname, zahlteným prístavom a nedostatku prepravných kontajnerov.



Puma v stredu zverejnila, že za obdobie od júla do konca septembra zaznamenala prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a daňami) 228,9 milióna eur oproti 189,5 milióna eur pred rokom. Čistý zisk dosiahol 143,8 milióna eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 113,6 milióna eur.



Zisky výrazne ovplyvnil rast tržieb. Tie dosiahli 1,9 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 20 % a po úprave o kurzové vplyvy o 20,4 %.



Tržby nahor potiahli najmä trhy Amerík, kde tržby vzrástli o 31,2 %. Zvlášť v Severnej a Latinskej Amerike pokračuje vysoký dopyt po značke Puma.



Firma zároveň zlepšila odhad prevádzkového zisku a upravených tržieb na celý rok. Pôvodne očakávala, že EBIT sa za rok 2021 bude pohybovať v rozmedzí od 400 miliónov do 500 miliónov eur, teraz dolnú hranicu posunula na 450 miliónov eur. V prípade upravených tržieb očakávala, že ich rast dosiahne 20 %, najnovšie predpokladá, že vzrastú o 25 %.