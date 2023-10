Tržby Foxconn klesli, ale vo 4. kvartáli očakáva silný predaj

Tchaj-pej 5. októbra (TASR) - Taiwanský koncern Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete a hlavný dodávateľ spoločnosti Apple, zaznamenal v septembri 2023 pokles tržieb. Predpovedá však silný predaj v posledných troch mesiacoch roka, počas vianočnej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Foxconn, formálne nazývaný Hon Hai Precision Industry Co Ltd, vo štvrtok uviedol, že jeho tržby v septembri 2023 klesli medziročne o 19,7 % na 660,7 miliardy taiwanských dolárov (19,44 miliardy eur). Oproti augustu vzrástli o 60,1 %.



A tržby za celý 3. štvrťrok (júl - september) 2023 sa medziročne znížili o 11,7 % a medzikvartálne vzrástli o 18,4 %.



Tržby z produktov inteligentnej spotrebnej elektroniky vrátane smartfónov zaznamenali silný medzimesačný rast vďaka uvedeniu nových produktov na trh, uviedol Foxconn.



Spoločnosť Apple minulý mesiac uviedla na trh novú sériu telefónov iPhone, ktoré majú titánový obal, silnejšie čipy a vylepšené možnosti hrania videohier. Apple pritom nezvýšil ceny nového iPhonu 15, čo odráža globálny pokles predaja smartfónov.



Foxconn vo vyhlásení uviedol, že v druhej polovici roka, ktorá je "tradične vrcholnou sezónou" pre produkty spotrebnej techniky, sa výsledky budú postupne zlepšovať.



"Vo 4. štvrťroku by sa mal v porovnaní s 3. kvartálom zaznamenať výrazný rast," dodala spoločnosť bez ďalších podrobností.



Posledný štvrťrok je horúcou sezónou pre taiwanské technologické spoločnosti, ktoré sa pretekajú v dodávke smartfónov, tabletov a inej elektroniky hlavným odberateľom, ako je Apple, vzhľadom na Vianoce.



Foxconn, najväčší výrobca smartfónov iPhone na svete, sa snaží o diverzifikáciu v sektore elektrických vozidiel.



Minulý mesiac taiwanská spoločnosť uviedla, že rastúce dodávky automobilových komponentov prispeli k výraznému medziročnému rastu jej predaja v tomto sektore. Na druhej strane septembrové príjmy za cloudové a sieťové produkty, ktoré zahŕňajú servery, medziročne klesli.



Foxconn zverejní kompletné výsledky za 3. štvrťrok 14. novembra, keď poskytne ďalšie podrobnosti o svojom výhľade.



(1 EUR = 33,985 TWD)