Tržby francúzskeho výrobcu liehovín Pernod Ricard výrazne klesli
Autor TASR
Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzky výrobca alkoholických nápojov Pernod Ricard zaznamenal v 1. kvartáli súčasného obchodného roka pokles tržieb o viac než desatinu. Výsledky výrazne ovplyvnil slabší predaj na kľúčových trhoch USA a Číny a do vývoja tržieb zasiahli aj nepriaznivé kurzové vplyvy. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA a portál Drinks International.
Po firme Diageo druhý najväčší západný producent liehovín na svete uviedol, že v 1. kvartáli obchodného roka 2025/2026, čo znamená obdobie od júla do konca septembra, dosiahol tržby na úrovni 2,38 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 14,4 %. Organické tržby firmy, do ktorej portfólia patria napríklad koňak Martell, vodka Absolut či whiskey Jameson, klesli o 7,6 %.
Výrazné ťažkosti zaznamenala spoločnosť v Číne, kde sa tržby prepadli o 27 %. Na tomto trhu záujem zákazníkov už dlhší čas ovplyvňujú nepriaznivé makroekonomické faktory, ktoré znižujú dopyt po neesenciálnych produktoch. Spoločnosti Pernod Ricard sa však nedarilo ani na trhu Spojených štátov, kde evidovala pokles tržieb o 16 %.
Tlak Číny a USA čiastočne zmiernila India, kde sa tržby spoločnosti zvýšili o 3 %. Pozitívne výsledky v 1. štvrťroku vykázala firma ešte na trhoch Kanady, Turecka, Japonska či Južnej Afriky. Pernod Ricard zároveň očakáva, že počas súčasného obchodného roka sa situácia v oblasti tržieb zlepší.
