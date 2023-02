Tržby Gazpromu z exportu môžu v roku 2023 klesnúť o 50 %

Moskva 14. februára (TASR) - Tržby ruského energetického gigantu Gazprom z exportu môžu tento rok klesnúť na polovicu po znížení vývozu do Európy podľa výpočtov analytikov a údajov o exporte. To by znamenalo prudký pokles daňových príjmov ruského štátu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Export spoločnosti Gazprom, jedného z najväčších daňových poplatníkov v Rusku, klesol po tom, čo Západ v reakcii na "špeciálnu vojenskú operáciu" prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine zaviedol sankcie proti Moskve, ktorá zároveň okresala niektoré dodávky plynu do Európy.



Podľa výpočtov Reuters, na základe exportných ciel a objemov, sa tržby Gazpromu z predaja v zahraničí mohli v januári znížiť na 3,4 miliardy USD (3,16 miliardy eur) zo 6,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Ak bude tento trend pokračovať, tržby Gazpromu z exportu za celý rok 2023 by mohli klesnúť na polovicu oproti roku 2022, keď sa už objem jeho exportu znížil takmer o 50 %.



Najväčší svetový producent zemného plynu, ktorý už svoje zárobky nezverejňuje, na žiadosť o komentár nereagoval. Neurobilo to ani ruské ministerstvo financií.



Gazprom je jedným z najväčších prispievateľov do rozpočtu Ruska. Ten v januári vykázal deficit 1,76 bilióna rubľov (24 miliárd USD; 20,31 miliardy eur), čo bolo spôsobené prepadom príjmov z energií a prudkým zvýšením výdavkov.



Moskva je závislá od príjmov z ropy a zemného plynu, ktoré minulý rok dosiahli približne 11,6 bilióna RUB. Začala predávať svoje devízové rezervy, aby pokryla deficit v rozpočte po náraste nákladov na konflikt na Ukrajine.



V roku 2022 sa objem exportu Gazpromu podľa údajov spoločnosti znížil o 46 %. Podľa výpočtov Reuters mohol ruský gigant stále zarobiť rekordných 80 miliárd USD v dôsledku vyšších cien, čo pomohlo posilniť daňové príjmy štátu. Gazprom dosiahol v 1. polroku 2022 rekordný čistý zisk 2,5 bilióna RUB vďaka prudkému nárastu cien plynu. Potom spoločnosť, podobne ako mnohé ruské firmy, prestala zverejňovať svoje finančné výsledky.



Generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller, Putinov spojenec, uviedol, že spoločnosť vlani zaplatila na daniach do federálneho a regionálneho rozpočtu 5 biliónov RUB, čo predstavuje takmer pätinu rozpočtových príjmov.



Ale rok 2023 môže byť tvrdší, keďže ceny plynu na medzinárodných trhoch klesli a objem dodávok do Európy je oveľa nižší ako v prvých mesiacoch minulého roka.



Gazprom neposkytol prognózy exportu plynu na tento rok. Podľa odhadov môže vývoz mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu dosiahnuť približne 50 až 65 miliárd metrov kubických (m3), s výnimkou dodávok do Číny.



Vývoz Gazpromu do štátov bývalého Sovietskeho zväzu pritom vlani klesol tiež, o viac ako 45 % na 100,9 miliardy m3 zo 185,1 miliardy m3 v roku 2021.



Ministerstvo hospodárstva predpovedá vývoznú cenu Gazpromu na rok 2023 na úrovni 700 USD za 1000 m3. Ak sú výpočty správne, príjmy Gazpromu z exportu by tento rok mohli dosiahnuť 35 až 46 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0759 USD)