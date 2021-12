Tržby Gazpromu z vývozu plynu vzrástli viac než dvojnásobne

Moskva 13. decembra (TASR) - Tržby ruského plynárenského koncernu Gazprom z exportu plynu vzrástli za 10 mesiacov roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 na viac než dvojnásobok, keď dosiahli takmer 40 miliárd USD. Uviedla to v pondelok Federálna colná služba.



Podľa údajov colnej služby zaznamenal Gazprom za január až október tržby z exportu v prepočte 39,58 miliardy USD (35,11 miliardy eur). Objem exportu za sledované obdobie dosiahol 171,5 miliardy kubických metrov (m3). Objem vývozu sa tak zvýšil o 5,7 %.



Samotný Gazprom už koncom novembra zverejnil výsledky za 3. štvrťrok, pričom evidoval prudký rast zisku. Čistý príjem spoločnosti za tri mesiace do konca septembra dosiahol 581,8 miliardy rubľov (7,03 miliardy eur) po strate 251,3 miliardy RUB pred rokom. Jeho tržby medziročne vzrástli o 70 % na 2,37 bilióna RUB, čo je tiež rekordné maximum.



Vývoz plynu zo strany Gazpromu do Európy za celý rok 2021 by mal podľa posledných odhadov presiahnuť 183 miliárd m3. Ak sa prognóza potvrdí, objem vývozu sa tak v porovnaní s rokom 2020 zvýši zhruba o 6 miliárd m3.



(1 EUR = 1,1273 USD, 1 EUR = 82,8024 RUB)