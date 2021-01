Tržby GE vo 4. kvartáli klesli menej, ako analytici očakávali

Fairfield 26. januára (TASR) - Americký koncern General Electric (GE) v utorok zverejnil štvrťročné výsledky, ktoré ukázali, že dosiahol vyššie ako očakávané hotovostné toky. To ho viedlo tiež k optimistickejšiemu výhľadu na tento rok.



Spoločnosť uzavrela 4. štvrťrok 2020 s voľným hotovostným tokom vo výške 4,37 miliardy USD (3,60 miliardy eur). To prekvapilo analytikov, ktorí očakávali hotovostný tok zhruba 2,6 miliardy USD po tom, ako generálny riaditeľ Larry Culp predpovedal pre posledné tri mesiace vlaňajška voľný hotovostný tok minimálne 2,5 miliardy USD.



Voľný hotovostný tok investori pozorne sledujú ako znak dobrého stavu prevádzok spoločnosti GE a jej schopnosti splácať dlh.



Vďaka silnému poslednému kvartálu tak GE teraz predpovedá, že v roku 2021 vygeneruje voľný tok hotovosti v pásme 2,5 až 4,5 miliardy USD.



Spoločnosť zverejnila tiež tržby za 4. štvrťrok, ktoré mierne prekonali očakávania analytikov, zatiaľ čo jej zisk zaostal za odhadmi, pretože priemyselný gigant naďalej čelil pandémii nového koronavírusu.



Konkrétne tržby GE vo 4. štvrťroku klesli o 16,4 % na 21,93 miliardy USD, pričom ekonómovia odhadovali, že dosiahnu 21,83 miliardy USD.



Zisk GE sa, naopak, zvýšil na 2,44 miliardy USD alebo 27 centov na akciu z 540 miliónov USD alebo 6 centov na akciu rok predtým. Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 8 centov na akciu a zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí počítali so ziskom 9 centov/akcia.



GE predpokladá, že v roku 2021 sa jeho upravený zisk bude pohybovať v pásme 15 až 25 centov na akciu po zisku 1 cent na akciu za celý minulý rok, keď ho najmä v 1. polovici tvrdo zasiahli dôsledky pandémie.



(1 EUR = 1,2152 USD)