Tržby Heinekenu mierne vzrástli, aj keď objem predaja klesol

Amsterdam 16. apríla (TASR) - Holandský pivovarnícky koncern Heineken vykázal za 1. štvrťrok mierny nárast čistých tržieb, aj keď predal menej piva, ale drahších značiek. Skupina zatiaľ nezmenila svoje prognózy pre tento rok napriek neistote, ktorú vyvolali clá v USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Druhá najväčšia pivovarnícka skupina na svete v stredu oznámila nárast čistých organických tržieb za tri mesiace do konca marca o 0,9 %. Prekonala tak očakávania analytikov o miernom poklese. Heineken vo februári po zverejnení výsledkov za minulý rok varoval pred ťažkým štartom do roku 2025.



Koncern uviedol, že zaznamenal pokles objemu predaného piva o 2,1 % na 54,1 hektolitra z 55,4 hektolitra v rovnakom období minulého roka. Ale predal viac svojich drahších, prémiových značiek, pričom objem ich predaja vzrástol o 1,8 %. Slabší celkový predaj pripísal pivovar kalendárnym vplyvom. Tohtoročný 1. štvrťrok mal totiž menej obchodných dní, keďže vlaňajší rok bol prestupný.



„Napriek nestálym spotrebiteľským a geopolitickým trendom sa nám darí v rámci očakávaní,“ uviedol generálny riaditeľ Dolf van den Brink vo vyhlásení.



Spoločnosť Heineken ponechala svoj celoročný výhľad rastu zisku nezmenený v rozmedzí 4 % - 8 % napriek eskalácii globálneho obchodného napätia, ktorú vyvolali clá v USA.



Heineken už nezverejňuje štvrťročné údaje o čistom zisku, ktoré oznamuje iba v polročných alebo celoročných správach.



Jeho čistý zisk v roku 2024 prudko klesol na 978 miliónov eur z 2,3 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Spoločnosť však vysvetlila, že to bolo spôsobené jednorazovým znížením hodnoty investície do spoločnosti China Resources Beer po tom, ako cena jej akcií na hongkonskej burze klesla.