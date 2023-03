Tržby H&M v 1. štvrťroku obchodného roka 2022/2023 vzrástli o 12 %

Štokholm 15. marca (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) zaznamenal v 1. štvrťroku obchodného roka 2022/23 nárast tržieb. Napriek tomu zaostal za španielskym rivalom Inditex, ktorý dosiahol lepšie výsledky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Druhý najväčší maloobchodný predajca módy na svete po Inditexe v stredu oznámil, že jeho čisté tržby za tri mesiace do konca februára 2023 vzrástli medziročne o 12 % na 54,9 miliardy švédskych korún (4,86 miliardy eur). V lokálnych menách sa však tržby v 1. štvrťroku nového finančného roka zvýšili len o 3 %.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedali H&M v sledovanom období nárast tržieb v priemere o 11 % na 54,4 miliardy SEK.



Bez započítania Bieloruska, Ruska a Ukrajiny čisté tržby reťazca stúpli o 16 % a v lokálnych menách o 7 %, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Inditex v stredu oznámil nárast tržieb od 1. februára do 13. marca o 13,5 % a čistého zisku za fiškálny rok do konca januára 2023 o 27 %.



Zisky H&M však v minulom finančnom roku klesli, pretože v snahe udržať si svojich zákazníkov citlivých na ceny, nepremietol v plnej miere prudko rastúce náklady na suroviny, dopravu a energie do cien svojich produktov.



H&M, ktorý je uprostred programu znižovania počtu zamestnancov a redukcie nákladov, zverejní svoju úplnú štvrťročnú správu 31. marca.



(1 EUR = 11,288 SEK)