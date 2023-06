Tržby H&M v 2. štvrťroku zaostali za očakávaniami

Štokholm 15. júna (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) vo štvrtok oznámil, že jeho tržby v lokálnych menách v 2. štvrťroku finančného roka 2022/23 stagnovali, keďže nezvyčajne chladné počasie brzdilo dopyt. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí H&M predpovedali medziročný nárast tržieb v lokálnych menách o 1 %. Reťazec koncom marca naznačil, že chladné počasie na mnohých kľúčových trhoch tlmí dopyt po jarných a letných odevoch.



"Tržby v 2. štvrťroku ovplyvnili nepriaznivé poveternostné podmienky v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na niekoľkých veľkých trhoch skupiny H&M," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Čisté tržby druhého najväčšieho maloobchodného predajcu módy na svete po španielskom Inditexe, vlastníkovi značky Zara, za tri mesiace do konca mája 2023 vzrástli o 6 % na 57,6 miliardy švédskych korún (4,98 miliardy eur). Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpnu o 7 %.



H&M uviedol, že predaj v júni, prvom mesiaci 3. štvrťroka, sa začal dobre.



Skupina v roku 2022 začala s programom úspor po prudkom náraste nákladov, ktorý len čiastočne preniesla na zákazníkov. Rast jej tržieb však zaostáva za tempom rastu Inditexu a tiež on-line predajcov, ako je napríklad rýchlo expandujúci Shein.



Inditex, ktorému sa aj v ťažších časoch darí lepšie ako H&M, minulý týždeň uviedol, že jeho čisté tržby za štvrťrok do konca apríla vzrástli o 13 % a v máji stúpli o 16 %.



H&M, ktorého najväčším trhom je Nemecko, by mal 29. júna zverejniť kompletné výsledky vrátane zisku za uplynulý štvrťrok.



(1 EUR = 11,5605 SEK)