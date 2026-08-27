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Tržby holandského priemyslu čipov sú viac ako dvojnásobné
Denník NL Times spresnil, že najväčší podiel na tržbách tohto odvetvia pochádza od výrobcu strojov na výrobu čipov ASML.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 27. augusta (TASR) - Tržby holandského priemyslu čipov a polovodičov sa v posledných rokoch viac ako zdvojnásobili. Uvádza to holandský štatistický úrad (CBS). V minulom roku tržby z polovodičového sektora vzrástli na 45,6 miliardy eur, viac ako dvojnásobne v porovnaní s celkovými tržbami 21,3 miliardy eur v roku 2019, informuje spravodajca TASR.
Denník NL Times spresnil, že najväčší podiel na tržbách tohto odvetvia pochádza od výrobcu strojov na výrobu čipov ASML. Táto spoločnosť v roku 2025 zaznamenala rekordný obrat vo výške takmer 33 miliárd eur, za čo vďačí najmä nárastu umelej inteligencie.
Technologické spoločnosti totiž rýchlo budujú dátové centrá, aby mali dostatok výpočtového výkonu pre aplikácie umelej inteligencie. Vybavenie spoločnosti ASML je preto kľúčové. Firma so sídlom v meste Veldhoven je jediným dodávateľom vysoko pokročilých litografických systémov na svete, ktoré umožňujú producentom čipov vyrábať potrebné čipy.
Medzi ďalšie významné spoločnosti zamerané na čipy v Holandsku patrí výrobca čipov NXP a dodávateľ čipov ASMI.
Podľa údajov CBS spoločnosti vyrábajúce čipy nielenže v posledných rokoch výrazne vzrástli, ale už zavedené spoločnosti v tejto oblasti sa začali viac zameriavať na mikročipy.
Do sektora vstúpili aj nové spoločnosti vyrábajúce čipy, ale ich vplyv na celkové tržby bol obmedzený, keď zhruba 400 miliónov eur z rastu tržieb od roku 2019 v tomto sektore možno pripísať novým spoločnostiam.
Zamestnanosť v sektore čipov a polovodičov sa v posledných rokoch tiež výrazne zvýšila. V roku 2019 zamestnával sektor niečo vyše 23.000 ľudí, v minulom roku to bolo viac ako 43.000 zamestnancov, takmer dvojnásobok. V minulom roku sa zamestnanosť zvýšila relatívne málo, mierne nad 1000 nových pracovných miesta, čo bol najmenší nárast zamestnanosti za posledné roky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Denník NL Times spresnil, že najväčší podiel na tržbách tohto odvetvia pochádza od výrobcu strojov na výrobu čipov ASML. Táto spoločnosť v roku 2025 zaznamenala rekordný obrat vo výške takmer 33 miliárd eur, za čo vďačí najmä nárastu umelej inteligencie.
Technologické spoločnosti totiž rýchlo budujú dátové centrá, aby mali dostatok výpočtového výkonu pre aplikácie umelej inteligencie. Vybavenie spoločnosti ASML je preto kľúčové. Firma so sídlom v meste Veldhoven je jediným dodávateľom vysoko pokročilých litografických systémov na svete, ktoré umožňujú producentom čipov vyrábať potrebné čipy.
Medzi ďalšie významné spoločnosti zamerané na čipy v Holandsku patrí výrobca čipov NXP a dodávateľ čipov ASMI.
Podľa údajov CBS spoločnosti vyrábajúce čipy nielenže v posledných rokoch výrazne vzrástli, ale už zavedené spoločnosti v tejto oblasti sa začali viac zameriavať na mikročipy.
Do sektora vstúpili aj nové spoločnosti vyrábajúce čipy, ale ich vplyv na celkové tržby bol obmedzený, keď zhruba 400 miliónov eur z rastu tržieb od roku 2019 v tomto sektore možno pripísať novým spoločnostiam.
Zamestnanosť v sektore čipov a polovodičov sa v posledných rokoch tiež výrazne zvýšila. V roku 2019 zamestnával sektor niečo vyše 23.000 ľudí, v minulom roku to bolo viac ako 43.000 zamestnancov, takmer dvojnásobok. V minulom roku sa zamestnanosť zvýšila relatívne málo, mierne nad 1000 nových pracovných miesta, čo bol najmenší nárast zamestnanosti za posledné roky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)