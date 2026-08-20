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Tržby hotelov a reštaurácií v Nemecku v 1. polroku klesli
Výrazne ich ovplyvnila nepriaznivá situácia v reštauračnom sektore, kde rozsah poklesu bol takmer dvakrát výraznejší než v prípade hotelov.
Autor TASR,aktualizované
Wiesbaden 20. augusta (TASR) - Nemecký sektor hotelov a reštaurácií zaznamenal v 1. polroku pokles reálnych tržieb. Výrazne ich ovplyvnila nepriaznivá situácia v reštauračnom sektore, kde rozsah poklesu bol takmer dvakrát výraznejší než v prípade hotelov. Poukázali na to predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré zverejnila agentúra DPA.
Destatis vo štvrtok uviedol, že tržby v ubytovacích a stravovacích službách klesli za prvých šesť mesiacov tohto roka v reálnom vyjadrení medziročne o 5,2 %. Klesli aj v samotnom júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, a to o 1,2 %.
Výraznejšie problémy zaznamenal sektor reštaurácií a pohostinstiev než oblasť ubytovania. V tomto segmente klesli tržby v reálnom vyjadrení medziročne o 5,7 %, zatiaľ čo pokles tržieb hotelov a ďalších ubytovacích zariadení zaznamenal 3,2 %.
Ceny nemeckých producentov rástli v júli najrýchlejšie za viac než tri roky
Ceny nemeckých priemyselných výrobcov zrýchlili v júli tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Najviac ich ovplyvnili náklady na energie a polotovary. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Ceny nemeckých producentov vzrástli v júli medziročne o 3 % po 1,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Vykázali tak rast štvrtý mesiac po sebe, pričom júlové tempo bolo najvýraznejšie od apríla 2023.
Zároveň prekonali očakávania ekonómov. Tí síce počítali so zrýchlením rastu cien producentov, predpokladali však, že dosiahne 2,7 %.
Najvyššie tempo rastu zaznamenali ceny polotovarov. Vzrástli o 5,4 % potom, ako sa v júni zvýšili o 5,1 %. Zrýchlenie rastu vykázali aj ceny energií. Po júnovom raste o 0,4 % sa v júli zvýšili o 3,8 %.
Ceny kapitálových tovarov vzrástli o 2,3 % a tovarov dlhodobej spotreby o 2 %. Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby v júli o 2,3 % klesli.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny nemeckých priemyselných výrobcov vrátili v júli k rastu. Dosiahol 1,1 %, zatiaľ čo v júni oproti máju o 0,3 % klesli.
Destatis vo štvrtok uviedol, že tržby v ubytovacích a stravovacích službách klesli za prvých šesť mesiacov tohto roka v reálnom vyjadrení medziročne o 5,2 %. Klesli aj v samotnom júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, a to o 1,2 %.
Výraznejšie problémy zaznamenal sektor reštaurácií a pohostinstiev než oblasť ubytovania. V tomto segmente klesli tržby v reálnom vyjadrení medziročne o 5,7 %, zatiaľ čo pokles tržieb hotelov a ďalších ubytovacích zariadení zaznamenal 3,2 %.
Ceny nemeckých producentov rástli v júli najrýchlejšie za viac než tri roky
Ceny nemeckých priemyselných výrobcov zrýchlili v júli tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Najviac ich ovplyvnili náklady na energie a polotovary. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Ceny nemeckých producentov vzrástli v júli medziročne o 3 % po 1,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Vykázali tak rast štvrtý mesiac po sebe, pričom júlové tempo bolo najvýraznejšie od apríla 2023.
Zároveň prekonali očakávania ekonómov. Tí síce počítali so zrýchlením rastu cien producentov, predpokladali však, že dosiahne 2,7 %.
Najvyššie tempo rastu zaznamenali ceny polotovarov. Vzrástli o 5,4 % potom, ako sa v júni zvýšili o 5,1 %. Zrýchlenie rastu vykázali aj ceny energií. Po júnovom raste o 0,4 % sa v júli zvýšili o 3,8 %.
Ceny kapitálových tovarov vzrástli o 2,3 % a tovarov dlhodobej spotreby o 2 %. Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby v júli o 2,3 % klesli.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny nemeckých priemyselných výrobcov vrátili v júli k rastu. Dosiahol 1,1 %, zatiaľ čo v júni oproti máju o 0,3 % klesli.