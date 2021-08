Tržby Huawei v 2. kvartáli aj za celý 1. polrok klesli

Šanghaj 6. augusta (TASR) - Čínsky koncern Huawei Technologies zaznamenal v 2. štvrťroku 2021 pokles tržieb o 38 %, najprudší, odkedy ho americká administratíva zaradila na takzvanú čiernu listinu.



Firmy v USA tak nemôžu s Huawei obchodovať a dodávať mu potrebné komponenty, ako sú mikročipy, ani operačný systému Android od spoločnosti Google. To sa dotklo predaja jeho smartfónov.



Okrem toho viaceré štáty na Západe zakázali používať zariadenia od čínskeho koncernu v nových 5G sieťach, čo tiež zasiahlo jeho odbyt. Dôvodom sú obavy, že Peking ich využíva na špionáž.



Tržby Huawei tak za tri mesiace do konca júna klesli o 38 % na 168,2 miliardy jüanov (21,97 miliardy USD. Za celý 1. polrok sa znížili o 29 % na 320,4 miliardy CNY.



Divízia spotrebiteľských produktov spoločnosti Huawei, ktorá zahŕňa smartfóny, dosiahla v 1. polroku tržby 135,7 miliardy CNY, čo bolo o 47 % menej ako vlani.



Hovorca spoločnosti uviedol, že pokles bol čiastočne spôsobený stratou príjmov z výroby smartfónov značky Honor, ktorú Huawei koncom minulého roka predal, aby jej pomohol udržať si prístup ku komponentom a prežiť.



Huawei je tiež najväčším svetovým dodávateľom zariadení pre telekomunikačné siete a kedysi patril spolu s Apple a Samsungom medzi trojicu najväčších výrobcov smartfónov.



Aj v prípade sieťových zariadení však jeho tržby v 1. polroku klesli, a to o 14,2 % na 136,9 miliardy CNY.



Americkú kampaň proti Huawei odštartoval ešte bývalý prezident Donald Trump, ale súčasná administratíva Joe Bidena naznačila, že v prípade Huawei neplánuje žiadne uvoľnenie.



Problémy prinútili čínsku spoločnosť rýchlo si hľadať nové možnosti podnikania vrátane počítačov pre firmy, technológií pre inteligentné vozidlá a softvéru.



Rotujúci predseda Eric Xu v sprievodnom vyhlásení uviedol, že "naším cieľom je prežiť".



(1 EUR = 7,6555 CNY)