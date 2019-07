Tržby Huawei v prvej polovici roka vzrástli o 23,2 %

Spoločnosť Huawei uviedla, že jej tržby za šesť mesiacov do konca júna vzrástli na 401,3 miliardy jüanov (52,36 miliardy eur) z 325,7 miliardy CNY pred rokom.

Šanghaj 30. júla (TASR) - Čínska spoločnosť Huawei Technologies v utorok oznámila, že jej tržby v prvej polovici roka vzrástli viac ako vlani, o 23,2 %. A to aj napriek intenzívnej kampani v USA proti nej, ktorá nakoniec prerástla do zákazu obchodovania.



Spoločnosť Huawei uviedla, že jej tržby za šesť mesiacov do konca júna vzrástli na 401,3 miliardy jüanov (52,36 miliardy eur) z 325,7 miliardy CNY pred rokom. Dodávky smartfónov pritom stúpli o 24 % na 118 miliónov kusov a zisková marža sa zvýšila na 8,7 %.



Dodávateľský reťazec spoločnosti Huawei pritom značne narušilo rozhodnutie Washingtonu v polovici mája zaradiť čínsky koncern na čierny zoznam spoločností, s ktorými nesmú americké firmy obchodovať bez špeciálnej licencie. Dôvodom je podľa americkej vlády ohrozenie národnej bezpečnosti. Huawei má totiž tesné väzby na čínsku vládu a USA sa obávajú, že Peking by mohol využívať zariadenia od Huawei na špionáž, čo čínsky koncern opakovane odmietol.



Zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Huawei Žen Čeng-fej minulý mesiac novinárom povedal, že vplyv zaradenia na čiernu listinu je horší, ako sa očakávalo. Tržby spoločnosti by v dôsledku toho mohli byť tento aj budúci rok o 30 miliárd USD nižšie.



