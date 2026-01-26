< sekcia Ekonomika
Tržby Hyundai a Kia podľa analytikov vlani prelomili rekord
Autor TASR
Soul 26. januára (TASR) - Kombinované tržby juhokórejskej automobilky Hyundai a jej sesterskej spoločnosti Kia podľa odhadu analytikov za rok 2025 dosiahli sumu 302,9 bilióna wonov (175,78 miliardy eur). Znamenalo by to historický rekord a prvé prekročenie hranice 300 biliónov wonov. Tržby firmy Hyundai podľa odhadu stúpli o 7,2 % na 187,9 bilióna wonov a tržby spoločnosti Kia vzrástli rovnako o 7,2 %, a to na 115 biliónov wonov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry YNA.
Analytici však zároveň predpokladajú, že prevádzkový zisk výrobcu áut Hyundai klesol o 12,3 % na 12,5 bilióna wonov a prevádzkový zisk jeho sesterskej firmy Kia sa znížil o 28 % na 9,1 bilióna wonov. Zisky oboch automobiliek totiž oslabili americké clá. Na základe colnej politiky prezidenta USA Donalda Trumpa sa na vozidlá vyrobené v Južnej Kórei niekoľko mesiacov uplatňovali clá na úrovni 25 %, kým juhokórejská vláda nedosiahla s Washingtonom obchodnú dohodu o znížení ciel na 15 %.
Analytici predpovedajú, že zisky automobiliek Hyundai a Kia sa v roku 2026 zotavia vďaka nižším clám a zvýšeniu dodávok hybridných vozidiel.
(1 EUR = 1723,2 KRW)