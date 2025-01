Tržby kasína v Macau v roku 2024 vzrástli takmer o štvrtinu

Peking 1. januára (TASR) - Tržby kasína v Macau, najväčšom svetovom centre hazardných hier, v roku 2024 vzrástli takmer o štvrtinu, no stále nedosiahli úrovne pred pandémiou ochorenia COVID-19. To podčiarkuje potrebu diverzifikácie ekonomiky bývalej portugalskej kolónie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil Úrad pre kontrolu a koordináciu hier, tržby z hazardných hier v Macao v minulom roku vzrástli medziročne o 23,8 % na 226,8 miliardy patacas (27,25 miliardy eur). To prekonalo odhad vo výške 216 miliárd MOP, ale zaostalo za tržbami 292,5 miliardy MOP v roku 2019. Dôvodom bol predovšetkým pokles tržieb o 2 % v decembri, čo bol jediný mesiac v minulom roku, keď kasíno zaznamenalo zníženie príjmov.



Tento pokles sa zhodoval so sprísnením bezpečnostných opatrení v súvislosti s trojdňovou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pri príležitosti štvrťstoročia čínskej správy v Macao, ktoré sa vrátilo pod nadvládu Pekingu 20. decembra 1999.



Si Ťin-pching počas návštevy naliehal na Macao, aby malo "odvahu" diverzifikovať svoju ekonomiku založením nových priemyselných odvetví a lepším prepojením s Čínou a jej stratégiou rozvoja. To zahŕňa aj zvýšenú ekonomickú integráciu s regiónom v delte Perlovej rieky, ktorý spája mestá ako Hongkong a Kuang-čou.



Macao by sa podľa prezidenta malo tiež aktívne podieľať na tzv. Novej hodvábnej ceste (Belt and Road Initiative, BRI), ambicióznom pláne infraštruktúry zameranom na podporu obchodu medzi Čínou a zvyškom sveta.



Macao, špeciálna administratívna oblasť Číny, je jediným miestom v ázijskej krajine, kde sú hazardné hry legálne. Ekonomika Macao je vo veľkej miere závislá od kasín, ktoré sa podieľajú približne 80 % na daňových príjmoch.



Dlhodobá protikorupčná snaha Číny však obmedzila príjmy z hazardných hier. Tento sektor zvlášť tvrdo zasiahla aj pandémia ochorenia COVID-19, keď prísne cestovné obmedzenia výrazne obmedzili návštevy turistov.



(1 EUR = 8,324 MOP)