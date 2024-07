Tržby klenotníckej firmy Richemont klesli, ovplyvnila ich Čína

Bern 16. júla (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka mierny pokles tržieb, pod čo sa veľkou mierou podpísala Čína. Na najväčšom ázijskom trhu totiž tržby spoločnosti klesli o viac než štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spoločnosť, do portfólia ktorej patria značky ako Cartier, Piaget či Montblanc, uviedla, že v 1. kvartáli obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, zaznamenala tržby na úrovni 5,27 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 1 %.



Výsledky výrazne ovplyvnil predaj v Číne, kde tržby spoločnosti Richemont klesli o 27 %. Situáciu predajcov luxusného tovaru v druhej najväčšej ekonomike sveta ovplyvňuje nepriaznivý vývoj tamojšieho hospodárstva, ktorému sa nedarí tak, ako sa pôvodne čakalo. To sa odráža na výdavkoch spotrebiteľov na menej dôležité produkty, ako sú šperky či luxusné hodinky. Výrazný pokles dopytu po luxusnom tovare v Číne oznámil aj švajčiarsky výrobca hodiniek Swatch, ako aj britský módny dom Burberry. Tomu klesli porovnateľné tržby v Číne za ostatný kvartál o 21 %.



Nepriaznivý vývoj tržieb firmy Richemont v Číne do veľkej miery kompenzovali trhy v USA, Japonsku a Európe. Najmä v Japonsku zaznamenala spoločnosť výrazný rast tržieb, až o 42 %. Avšak mimo Japonska klesli tržby Richemontu v ázijsko-tichomorskej oblasti, čo je kľúčový trh spoločnosti, o 19 %.



Na druhej strane, o 11 % vzrástli tržby v USA a pozitívne sa vyvíjal aj európsky trh. Tu tržby švajčiarskej firmy zaznamenali rast o 4 %.