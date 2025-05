Tržby klenotníckej spoločnosti Richemont za minulý rok vzrástli

Bern 16. mája (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za posledný kvartál, ako aj za celý obchodný rok 2024/2025 rast tržieb. Podpísala sa pod to najbohatšia klientela, ktorá napriek ekonomickej neistote pokračovala v nákupoch. Informoval o tom portál spravodajskej televízie CNBC.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Piaget či Chloé, zaznamenala za 4. štvrťrok minulého obchodného roka (január - marec) rast tržieb o 7 % na 5,17 miliardy eur. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 4,98 miliardy eur. K rastu tržieb prispela najmä divízia Jewellery Maisons, ktorá zahrnuje značky Cartier, Van Cleef & Arpels a Buccellati. Tržby tejto divízie sa zvýšili o dvojciferné hodnoty.



Tržby za celý obchodný rok 2024/2025 dosiahli 21,4 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená zvýšenie o 4 %. Aj v tomto prípade Richemont prekonal očakávania analytikov, aj keď iba mierne. Tí počítali s celoročnými tržbami na úrovni 21,34 miliardy eur.



Z geografického pohľadu podporili tržby klenotníckej spoločnosti všetky regióny, až na oblasť Ázie a Tichomoria bez započítania Japonska. Tento región je pritom najväčším trhom švajčiarskej firmy. V rámci tejto oblasti tržby spoločnosti Richemont klesli, za čím je najmä pokles tržieb o 23 % v Číne. V ostatných regiónoch však zaznamenali rast.



V prípade započítania Japonska by sa tržby za Áziu a Tichomorie vyvíjali inak, keďže v Japonsku zaznamenal Richemont rast tržieb o 25 %. Prispel k tomu slabší jen a výrazné zvýšenie výdavkov zo strany Japoncov aj zahraničných turistov. Vedenie firmy však upozornilo, že pokračujúca neistota vo svete si od spoločnosti aj naďalej vyžaduje „vysokú obratnosť a disciplínu“.