Tržby klenotníckej spoločnosti Richemont vzrástli

Bern 16. júla (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont dosiahla v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka rast tržieb, keď dopyt po jej výrobkoch vzrástol v Európe, ako aj na americkom trhu, napriek posilneniu kurzu eura. Pritom dopyt po luxusných produktoch celkovo zaznamenáva pokles. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Piaget či Chloé, zaznamenala za 1. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, 5,41 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 2,7 %. Rast pritom negatívne ovplyvňovalo silné euro. Bez započítania kurzových vplyvov rast tržieb dosiahol 6 %.



Richemont výrazne zvýšil tržby na európskom trhu, ako aj v Amerikách, na Blízkom východe a v Afrike. Vo všetkých regiónoch zaznamenali rast na dvojcifernej úrovni. Tieto trhy tak dokázali vykompenzovať nepriaznivý vývoj tržieb v Ázii, ktorá je kľúčovým trhom klenotníckej spoločnosti. V Ázii a Tichomorí klesli tržby firmy Richemont o 4 % a napríklad v Japonsku o 13 %.



Z jednotlivých divízií sa darilo divízii šperkov, kde tržby vzrástli o 11 %. Naopak, divízia hodiniek, ktorá zahrnuje značky ako Vacheron Constantin a Jaeger LeCoultre, je stále pod tlakom, pričom jej tržby klesli o 7 %. Na druhej strane, tempo poklesu sa zmiernilo, keď v poslednom kvartáli obchodného roka 2024/2025 pokles predstavoval 11 %.