Tržby koncernu ArcelorMittal vlani klesli, prevádzkový zisk stúpol
Koncern očakáva, že globálny dopyt po oceli sa tento rok zvýši približne o 2 %.
Autor TASR
Luxemburg 5. februára (TASR) - Tržby oceliarskeho giganta ArcelorMittal v minulom roku pre zníženie cien klesli o 1,7 % na 61,4 miliardy USD (51,95 miliardy eur). Firma však vo štvrtok zverejnila priaznivejší výhľad, keďže jednotlivé krajiny sa snažia posilniť svoje domáce zdroje dodávok. Koncern očakáva, že globálny dopyt po oceli sa tento rok zvýši približne o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Prevádzkový zisk spoločnosti ArcelorMittal sa vlani zvýšil na 2,9 miliardy USD z úrovne 2,3 miliardy USD v predošlom roku. Clá zavedené na celom svete v reakcii na obchodnú vojnu amerického prezidenta Donalda Trumpa prinútili krajiny „riešiť konkurencieschopnosť svojich výrobných odvetví“, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ koncernu Aditya Mittal. V tejto súvislosti dodal, že Arcelor má dobrú pozíciu na to, aby z toho profitoval, najmä v Európe.
Spoločnosť si kladie za cieľ zvýšiť investičné výdavky v tomto roku na 4,5 až 5 miliárd USD z minuloročnej sumy 4,3 miliardy USD. Zároveň v tomto roku zvýši dividendy na 0,60 USD na akciu z vlaňajších 0,55 USD na akciu.
Firma ArcelorMittal, ktorá už roky zatvára alebo obmedzuje prevádzku nevýkonných závodov v snahe znížiť náklady, minulý mesiac oznámila, že zvažuje presun tisícok podporných pracovných miest z Európy do Indie.
(1 EUR = 1,182 USD)
