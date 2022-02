Tržby koncernu Danone vzrástli vo 4. kvartáli viac, než sa čakalo

Paríž 23. februára (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone zaznamenal v poslednom kvartáli 2021 rýchlejší rast tržieb, než očakával trh.



Tržby najväčšieho svetového výrobcu jogurtov za tri mesiace od októbra do decembra na porovnateľnej báze medziročne stúpli o 6,7 %. Analytici počítali so zvýšením len o 5,5 %. Za celý minulý rok tržby vzrástli o 3,4 % na 24,28 miliardy eur, pričom analytici prognózovali +3 %.



Čistý zisk z pokračujúcich operácií v roku 2021 klesol o 1,1 % na 2,16 miliardy eur. Zisk na akciu sa znížil na 3,31 eura z 3,34 eura. Prevádzková marža sa v minulom roku zhoršila o 30 bázických bodov na 13,7 %, čo však bolo v súlade s očakávaniami.



Manažment Danone navrhne za minulý rok dividendu vo výške 1,94 eura na akciu, pričom vyplatiť by sa mala 12. mája.