Tržby Kraft Heinz Company v 2. kvartáli prekonali očakávania

Pittsburgh 4. augusta (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Kraft Heinz oznámila za 2. kvartál lepšie ako očakávané výsledky. Jej tržby klesli menej, ako sa čakalo, pretože dopyt po občerstvení a balených jedlách zostal silný, aj keď sa Američania po uvoľnení obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu už môžu vrátiť do reštaurácií.



Spoločnosti vyrábajúce balené potraviny najviac profitovali z obmedzenia pohybu počas blokád na zastavenie pandémie, ktoré prinútili ľudí zostať doma a viac variť.



Vzhľadom na to, že sa ekonomika USA už zotavuje, vďaka pokroku pri očkovaní, ktorý umožnil uvoľniť pandemické obmedzenia, výrobcovia potravín pozorne sledujú, či budú spotrebitelia uprednostňovať domáce večere.



Čisté tržby Kraft Heinz za tri mesiace do konca júna 2021 klesli na 6,62 miliardy USD (5,57 miliardy eur) zo 6,65 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, však očakávali nižšie čisté tržby, v priemere 6,55 miliardy USD.



Americký koncern vykázal v sledovanom štvrťroku čistú stratu 25 miliónov USD alebo 2 centy na akciu v porovnaní so stratou 1,65 miliardy USD alebo 1,35 USD/akcia v minulom roku. Vlaňajšie straty boli spojené s odpismi vo výške asi 1,8 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1885 USD)