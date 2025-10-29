< sekcia Ekonomika
Tržby Kraft Heinz v 3. štvrťroku klesli
Autor TASR
Pittsburgh 29. októbra (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Kraft Heinz zaznamenala v 3. štvrťroku 2025 pokles tržieb. Ale menší, ako jej predpovedali analytici. Dostala sa pritom z vlaňajších červených čísiel a vrátila sa k zisku. TASR o tom informuje na základe správ AP a businesstimes.
Konkrétne, čisté tržby Kraft Heinz sa v 3. štvrťroku znížili o 2,3 % na 6,24 miliardy USD (5,36 miliardy eur). Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, pritom očakávali tržby 6,25 miliardy USD.
Čistý zisk potravinárskej spoločnosti, ktorý možno pripísať jej akcionárom, dosiahol v 3. štvrťroku 615 miliónov USD po čistej strate 290 miliónov USD v rovnakom období minulého roka.
Po prepočítaní na akciu mal Kraft Heinz zisk 52 centov po vlaňajšej strate 24 centov na akciu.
Zisk upravený o jednorazové zisky a náklady dosiahol 61 centov na akciu, zatiaľ čo analytici z Wall Street predpovedali spoločnosti zisk v priemere 57 centov na akciu.
Kraft Heinz očakáva za celý rok zisk v rozmedzí 2,50 až 2,57 USD na akciu.
Spoločnosť zároveň oznámila štvrťročnú dividendu vo výške 40 centov na kmeňovú akciu splatnú 26. decembra 2025.
(1 EUR = 1,163 USD)
