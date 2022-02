Tržby Kraft Heinz vo 4. kvartáli klesli, ale menej, ako sa čakalo

New York 16. februára (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Kraft Heinz dosiahla vo 4. štvrťroku 2021 lepšie, ako očakávané tržby vďaka vyšším cenám aj trvalému dopytu po balených potravinách. Pre odpisy však vykázala čistú stratu.



Výrobcovia balených potravín zvyšujú ceny svojich produktov, aby čelili prudkému rastu nákladov na všetko - od dopravy, cez suroviny až po náklady na prácu.



Americký výrobca kečupov a omáčok, ako aj mliečnych výrobkov, nápojov, či chladených a mrazených pokrmov, vykázal za tri mesiace do konca decembra 2021 čistú stratu pripísateľnú bežným akcionárom vo výške 257 miliónov USD (226,53 milióna eur) alebo 21 centov na akciu. Dôvodom boli odpisy v súvislosti so znížením hodnoty aktív vo výške 1,3 miliardy USD. Rok predtým mala spoločnosť vo 4. kvartáli čistý zisk 1,03 miliardy USD alebo 84 centov na akciu.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 79 centov na akciu, zatiaľ čo analytici predpovedali spoločnosti zisk 63 centov na akciu



Tržby Kraft Heinz v sledovanom období klesli na 6,71 miliardy USD zo 6,94 miliardy USD v predchádzajúcom roku, v dôsledku vplyvu akvizícií a predajov.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv však očakávali ešte nižšie tržby, v priemere 6,61 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1345 USD)