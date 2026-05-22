Tržby Lenovo Group stúpli o 20 % na 83,1 miliárd dolárov
Výsledky za fiškálny rok 2025/26 dosiahli rekordnú úroveň, keď tržby stúpli o 20 % na 83,1 miliardy USD. Upravený čistý zisk vzrástol o 42 % na dve miliardy USD.
Autor TASR
Peking 22. mája (TASR) - Akcie čínskeho výrobcu počítačov a elektroniky Lenovo Group vyskočili o takmer 20 % po zverejnení rekordných výsledkov. Tržby podporil predovšetkým vysoký dopyt po produktoch spojených s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Tržby skupiny za tri mesiace od januára do konca marca 2026 medziročne vyskočili o 27 % na 21,6 miliardy USD (18,62 miliardy eur). To bol ich najprudší nárast za päť rokov. Čistý zisk sa zvýšil takmer šesťnásobne na 521 miliónov USD.
Najvýraznejšie sa darilo tržbám súvisiacim s umelou inteligenciou, ktoré vo 4. kvartáli vyskočili o 84 % a tvorili viac než tretinu celkových tržieb skupiny.
Lenovo si v uplynulom štvrťroku udržalo pozíciu najväčšieho svetového dodávateľa osobných počítačov, pričom jeho globálny trhový podiel dosiahol 24,4 %.
(1 EUR = 1,1599 USD)
