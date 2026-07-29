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Tržby L’Oréal v 2. kvartáli vzrástli o 6,3 %
L’Oréal dlhodobo rastie rýchlejšie než globálny kozmetický trh.
Autor TASR
Paríž 29. júla (TASR) - Tržby francúzskeho výrobcu kozmetiky, spoločnosti L’Oréal v 2. kvartáli vzrástli viac, ako sa očakávalo. Podporil ich vysoký dopyt po prémiových produktoch starostlivosti o vlasy, ale aj po značkách určených pre masový trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tržby za tri mesiace od marca do konca júna 2026 dosiahli 11,6 miliardy eur. Na porovnateľnej báze medziročne vzrástli o 6,3 %, pričom analytici počítali s ich zvýšením len o 5,7 %. Oproti 1. kvartálu, keď tržby stúpli o 6,7 %, sa tempo ich rastu mierne spomalilo z dôvodu vyššej základne pre porovnanie.
L’Oréal dlhodobo rastie rýchlejšie než globálny kozmetický trh. Portfólio spoločnosti zahŕňa produkty pre masový trh pod značkou L’Oréal Paris, ako aj luxusné dizajnérske parfumy a profesionálne šampóny používané v kaderníckych salónoch.
Tržby za tri mesiace od marca do konca júna 2026 dosiahli 11,6 miliardy eur. Na porovnateľnej báze medziročne vzrástli o 6,3 %, pričom analytici počítali s ich zvýšením len o 5,7 %. Oproti 1. kvartálu, keď tržby stúpli o 6,7 %, sa tempo ich rastu mierne spomalilo z dôvodu vyššej základne pre porovnanie.
L’Oréal dlhodobo rastie rýchlejšie než globálny kozmetický trh. Portfólio spoločnosti zahŕňa produkty pre masový trh pod značkou L’Oréal Paris, ako aj luxusné dizajnérske parfumy a profesionálne šampóny používané v kaderníckych salónoch.