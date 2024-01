Tržby maďarského maloobchodu v novembri klesli o 5,4 %

Budapešť 8. januára (TASR) - Maloobchodné tržby v Maďarsku v novembri 2023 oproti rovnakému mesiacu predošlého roka klesli o 5,4 %. Tempo poklesu bolo rovnaké aj po zohľadnení kalendárnych vplyvov, oznámil v pondelok štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Predaj potravín sa znížil o 0,6 %, nepotravinárskych výrobkov o 3,9 % a pohonných látok o 21,4 %. Medzimesačne tržby maďarského maloobchodu v novembri po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy vzrástli o 0,8 %. Za osem mesiacov do konca novembra sa tržby znížili o 8,7 %. Novembrové údaje boli najpozitívnejšie od apríla 2023, keď maloobchodné tržby dosiahli svoje dno, uviedlo maďarské ministerstvo národného hospodárstva.



Tržby za jedenásť mesiacov minulého roka v porovnaní s rovnakým obdobím predvlaňajška vzrástli o takmer 1,3 bilióna forintov (3,44 miliardy eur). Tržby v obchodoch so zmiešaným tovarom, ktoré zodpovedajú za takmer 77 % predaja potravín, v novembri dosiahli úroveň roka 2022 a v roku 2024 by mali ďalej rásť, uviedlo ministerstvo.



(1 EUR = 378,23 HUF)