Tržby maloobchodu a iné údaje značia prepad domácej spotreby

Bratislava 9. marca (TASR) – Hlboký pokles maloobchodných tržieb v januári spolu s údajmi z eKasy a výberom dane z pridanej hodnoty (DPH) naznačujú významný prepad domácej spotreby. Zmena nákupného správania domácností vedie k výraznému nárastu úspor. K nakopnutiu spotreby neprispeje ani trh práce, ktorý začiatkom roka stagnoval. Dopyt môžu obmedzovať aj vyššie ceny poháňané rastom cien energií. V aktuálnom Monitore to konštatujú analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).



Analytici priblížili, že januárové údaje z maloobchodu poukazujú na výrazný pokles súkromnej spotreby v prvom štvrťroku. "Maloobchodné tržby zaznamenali dvojciferný pokles, hlbší než počas prvej vlny a najhlbší od finančnej krízy," podotkli s tým, že výrazne nižšie tržby dosiahli aj supermarkety, ktorým sa vlani darilo odolávať vplyvom pandémie. Dodali tiež, že sektor pohostinstva je na tom najhoršie od začiatku pandémie, pričom v ubytovaní sú tržby na rekordných minimách. Slabú spotrebu začiatkom roka podľa analytikov indikuje aj vyše 16-percentný medziročný pokles vo výbere DPH.



Podľa údajov mobility a eKasy by však tržby už nemali vo februári ďalej klesnúť. "Reťazce a potraviny sa v druhej polovici januára začali spamätávať a momentálne sa ich tržby na základe dát eKasy nachádzajú na úrovniach, ktoré sa držali medzi dvoma vlnami pandémie. Vo februári by už preto mohli sčasti kompenzovať výpadok v ostatnom maloobchode," tvrdia analytici. Zdôraznili však, že vzhľadom na pretrvávajúci lockdown a pokračujúcu kritickú situáciu v gastre a ubytovaní nemožno očakávať výraznejšie oživenie spotreby v prvom kvartáli.



Analytici tiež poukazujú na to, že okrem prísnejších karanténnych opatrení sa pod výpadok spotreby domácností pravdepodobne podpísali aj rastúce obavy domácností, ktoré modifikovali svoje nákupné správanie. "Prudký rast objemu vkladov obyvateľstva na prelome rokov ukazuje, že domácnosti nemíňali a ich úspory rástli. Nárast úspor je však stále menší a pomalší ako v časoch veľkej finančnej krízy," ozrejmili.



Zároveň poznamenali, že trh práce sa začiatkom roka nerozhýbal. "Obmedzujúcim faktorom zotavenia zamestnanosti je rýchlejšie šírenie nového koronavírusu v rozvinutejších okresoch. Pomalšie uvoľňovanie opatrení v týchto okresoch tak môže vo väčšej miere vplývať na výkon slovenskej ekonomiky," myslia si analytici. Vývoj na trhu práce podľa nich pravdepodobne neposkytne dodatočný impulz pre spotrebu domácností v prvom štvrťroku.



Súčasne priblížili, že ponukové faktory spôsobia ďalšie zvýšenie cien pohonných látok v marci, ktoré na Slovensku za posledný týždeň vzrástli o 1,5 %. "Spolu s bázickým efektom prepadu cien z minulého roka to bude znamenať, že ceny pohonných látok začnú opäť tlačiť medziročnú mieru inflácie nahor, čo sa môže premietnuť aj do cien v ďalších sektoroch ekonomiky," dodali.