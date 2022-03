Tržby maloobchodu sa v januári medziročne výrazne zvýšili, a to o 17 %

Bratislava 4. marca (TASR) - Tržby maloobchodu na Slovensku sa v januári medziročne zvýšili až o 17 %, rástli pritom už desiaty mesiac za sebou. Je to tiež najvyšší medziročný prírastok od januára 2019. Ukazujú to predbežné výsledky tržieb za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode za prvý mesiac tohto roka od Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Rast pripisujú štatistici aj zvyšovaniu cien.



"Tempo rastu sa výrazne zrýchlilo, v decembri 2021 bol rast len na úrovni 1,1 %," podotkol úrad. Podielovo najvýznamnejší predaj v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety) vzrástol prvýkrát po trojmesačnom poklese, a to o 14,2 %. V druhej podielovo najvýznamnejšej položke – v špecializovaných predajniach napríklad s obuvou, textilom, drogériou - tržby vzrástli o 16,6 %. Vysoké rasty zaznamenali aj ďalšie zložky maloobchodu, najvyšší rast bol v predajniach s tovarom pre kultúru a rekreáciu (okrem iného sú to kníhkupectvá, predajne športových potrieb či hračiek), o 71,3 %, a v hobbymarketoch, predajniach nábytku a spotrebnej elektroniky o 58,4 %.



Vysoké tempo rastu tržieb zaznamenali aj špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku (o 24,2 %) a čerpacie stanice (o 11,8 %). Tržby čerpacích staníc sa medziročne zvyšovali už 11. mesiac po sebe najmä z dôvodu rastu cien pohonných látok. Medziročný pokles sa prejavil len v jedinej zložke maloobchodu, a to v zásielkovom predaji, ktorý klesol o dve percentá.



Čo sa týka ostatných zložiek obchodu, v januári rástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 17,9 %.



Štatistici tiež vyzdvihli, že tržby reštaurácií a pohostinstiev sa zvýšili takmer o tretinu a podniky ubytovania až o 300 %, v ubytovaní a gastronómii však ide podľa nich len o dobiehanie prepadov z posledných dvoch rokov.



Vo veľkoobchode sa tržby oproti rovnakému obdobiu roka 2021 zvýšili v bežných cenách o 29,3 %. Vzrástli vo všetkých činnostiach veľkoobchodu okrem veľkoobchodu so zariadeniami pre informačno-komunikačné technológie.