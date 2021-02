Bratislava 4. februára (TASR) - Tržby maloobchodu v decembri 2020 druhej vlne pandémie odolávali. Uviedol to v komentári k údajom zverejneným Štatistickým úradom (ŠÚ) SR Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Potvrdili tak, že napriek ťažšiemu priebehu druhej vlny pandémie z medicínskeho hľadiska negatívne ekonomické dosahy sú výrazne miernejšie ako počas jarnej vlny pandémie, a to nielen v priemysle, ale trocha prekvapivo aj v maloobchode," priblížil.



Logickým vyústením uzatvorenia nepotravinových prevádzok bol podľa neho aj silnejší rast tržieb v potravinovom segmente (obchodných reťazcoch) a naopak, klesajúce tržby v nepotravinovom segmente.



Tržby v porovnaní s novembrom prekvapivo jemne klesli aj v internetových obchodoch, pričom dynamika ich medziročného rastu sa tu zmiernila z 9,4 % na 6,7 %. Významný pokles tržieb v decembri zaznamenali najmä predajcovia tradičného vianočného tovaru – tržby obchodov s tovarom pre kultúru a rekreáciu (hračky, knihy, športové potreby) v porovnaní so silným novembrom klesli až o pätinu a medziročne boli nižšie o 18,5 %. Podobne zrušené vianočné trhy okresali tržby predajcov na trhoviskách medziročne až o tretinu.



"Očakávame, že spolu so sprísnením obmedzení sa dosahy druhej vlny pandémie na tržby slovenského maloobchodu naplno rozvinú až v úvode roka. V januári by pritom tržby mohla v medziročnom porovnaní znižovať aj chýbajúca sezóna povianočných výpredajov. Práve obavy spotrebiteľov z povianočného sprísňovania opatrení totiž mohli presunúť povianočné výpredajové tržby do obdobia pred Vianocami a naoko tak zmierniť očakávaný prepad sily predvianočných nákupov," myslí si analytik.



Pandémia a nižšia spotrebiteľská dôvera by podľa Koršňáka mala brzdiť spotrebu aj v ďalších mesiacoch. "Stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred pandémie preto očakávame najskôr až v druhej polovici roka. Prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť nárast nezamestnanosti (prioritne dočasnej, vyvolanej pandémiou, avšak dočasne pravdepodobne chránia aj časť pracovných miest, ktoré by zanikli bez ohľadu na pandémiu)," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, v decembri počas tradične najsilnejších dní, bezprostredne pred Štedrým dňom, boli už obchody s výnimkou potravín, drogérií a lekární zatvorené. Respektíve kamenné prevádzky mohli využiť svoj online kanál či "okienko". O časť tržieb tak určite prišli, avšak na druhej strane, zákazníci o týchto opatreniach vedeli vopred, a teda aj nákupy s najväčšou pravdepodobnosťou realizovali skôr, teda v dostatočnom predstihu.



Na tržby slovenských obchodníkov má podľa nej pozitívny vplyv aj pokles nakupovania v okolitom zahraničí. Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia ale buď úplne stopli alebo výrazne obmedzili nákupnú turistiku Slovákov do zahraničia a Slováci tak začali potrebné nákupy realizovať na Slovensku.



Sadovská doplnila, že v decembri 2020 si reštaurácie a pohostinstvá pohoršili, keď zaznamenali pokles tržieb o 34,7 %. Dôvodom poklesu je sprísnenie protipandemických opatrení. Výdaj cez okienko či rozvoz nedokážu naplno nahradiť klasickú fyzickú návštevu reštaurácie. Ešte väčší debakel utrpela oblasť ubytovania s poklesom tržieb o 72 %.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode boli v decembri 2020 medziročne nižšie o 0,6 %, opatrenia v rámci druhej vlny pandémie spôsobili prepady skôr menším a špecializovaným predajcom, hypermarketom a supermarketom tržby vzrástli. Po novembrovom raste mali výrazný prepad tržieb obchody zamerané na kultúru a rekreáciu, napríklad knihy, hračky.