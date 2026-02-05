< sekcia Ekonomika
Tržby maloobchodu v decembri 2025 medziročne klesli o 5 %
Pri pohľade na štruktúru odvetvia medziročne nižšie tržby malo až šesť z deviatich zložiek.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Tržby maloobchodu v decembri 2025 medziročne klesli o 5 %, čo bol najhorší mesačný výsledok roka 2025. Pri pohľade na štruktúru odvetvia medziročne nižšie tržby malo až šesť z deviatich zložiek. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení v porovnaní s novembrom 2025 zostali rovnaké. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Na decembrovom výsledku sa najviac podieľal prepad tržieb e-shopov a zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o takmer 15 %, pokles tržieb hyper- a supermarketov (nešpecializované predajne) o 2,5 %, ako aj hobbymarketov s predajňami nábytku a elektroniky (špecializované predajne s tovarom pre domácnosť) o necelých 10 %.
Vyššie tržby ako pred rokom evidovali v stálych cenách predaj a oprava motorových vozidiel, a to o 8,3 %, ako aj reštaurácie spolu s pohostinstvami o 0,9 %, a v bežných cenách veľkoobchod o 10,4 %. Tržby v ubytovaní, naopak, o 5,6 % klesli (v stálych cenách).
Po sezónnych úpravách v medzimesačnom porovnaní evidovali navýšenie tržieb o 8,2 % v predaji motorových vozidiel s opravami, o 4,8 % vo veľkoobchode a tiež v reštauráciách s pohostinstvami o 2,9 %. Decembrové tržby v ubytovaní boli medzimesačne nižšie o 2 %.
Tržby maloobchodu za celý rok 2025 zaznamenali pokles o 1,2 %
Tržby maloobchodu v súhrne za celý rok 2025 zaznamenali pokles o 1,2 %. Spomalenie prišlo po úspešnom roku 2024, keď tržby reálne vzrástli o viac ako 4 %. V dlhodobom časovom horizonte sa maloobchodu darilo, z posledných 13 rokov rástli tržby v stálych cenách desaťkrát, s výnimkou vlaňajška a rokov 2019 a 2023. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Reálny pokles tržieb v súhrne za celý rok zaevidovalo 6 z 9 sledovaných zložiek maloobchodu. Výsledok významne ovplyvnil pokles tržieb e-shopov a zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o viac ako 7 %, hobymarketov s predajňami nábytku a elektroniky (špecializované predajne s tovarom pre domácnosť) o 6 %. O vyše 11 % klesli tržby kníhkupectiev, športových potrieb a hračkárstiev (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu).
Pozitívny vplyv na celkový výsledok odvetvia v súhrne za rok 2025 mali medziročné rasty tržieb v stálych cenách v predaji ostatného tovaru, napríklad textilu, obuvi, liekov či kozmetiky o 4,4 %, a v podielovo najvýznamnejšej zložke maloobchodu hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne) o 1,3 %.
V súhrne za rok 2025 boli tržby medziročne vyššie vo všetkých zložkách vnútorného obchodu s výnimkou maloobchodu. Rast v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahol 1,5 %, vo veľkoobchode 5 %, v ubytovaní 0,3 % a v reštauráciách a pohostinstvách 0,9 %.
Na decembrovom výsledku sa najviac podieľal prepad tržieb e-shopov a zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o takmer 15 %, pokles tržieb hyper- a supermarketov (nešpecializované predajne) o 2,5 %, ako aj hobbymarketov s predajňami nábytku a elektroniky (špecializované predajne s tovarom pre domácnosť) o necelých 10 %.
Vyššie tržby ako pred rokom evidovali v stálych cenách predaj a oprava motorových vozidiel, a to o 8,3 %, ako aj reštaurácie spolu s pohostinstvami o 0,9 %, a v bežných cenách veľkoobchod o 10,4 %. Tržby v ubytovaní, naopak, o 5,6 % klesli (v stálych cenách).
Po sezónnych úpravách v medzimesačnom porovnaní evidovali navýšenie tržieb o 8,2 % v predaji motorových vozidiel s opravami, o 4,8 % vo veľkoobchode a tiež v reštauráciách s pohostinstvami o 2,9 %. Decembrové tržby v ubytovaní boli medzimesačne nižšie o 2 %.
Tržby maloobchodu za celý rok 2025 zaznamenali pokles o 1,2 %
Tržby maloobchodu v súhrne za celý rok 2025 zaznamenali pokles o 1,2 %. Spomalenie prišlo po úspešnom roku 2024, keď tržby reálne vzrástli o viac ako 4 %. V dlhodobom časovom horizonte sa maloobchodu darilo, z posledných 13 rokov rástli tržby v stálych cenách desaťkrát, s výnimkou vlaňajška a rokov 2019 a 2023. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Reálny pokles tržieb v súhrne za celý rok zaevidovalo 6 z 9 sledovaných zložiek maloobchodu. Výsledok významne ovplyvnil pokles tržieb e-shopov a zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o viac ako 7 %, hobymarketov s predajňami nábytku a elektroniky (špecializované predajne s tovarom pre domácnosť) o 6 %. O vyše 11 % klesli tržby kníhkupectiev, športových potrieb a hračkárstiev (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu).
Pozitívny vplyv na celkový výsledok odvetvia v súhrne za rok 2025 mali medziročné rasty tržieb v stálych cenách v predaji ostatného tovaru, napríklad textilu, obuvi, liekov či kozmetiky o 4,4 %, a v podielovo najvýznamnejšej zložke maloobchodu hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne) o 1,3 %.
V súhrne za rok 2025 boli tržby medziročne vyššie vo všetkých zložkách vnútorného obchodu s výnimkou maloobchodu. Rast v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahol 1,5 %, vo veľkoobchode 5 %, v ubytovaní 0,3 % a v reštauráciách a pohostinstvách 0,9 %.