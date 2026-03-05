< sekcia Ekonomika
Tržby maloobchodu v januári 2026 medziročne klesli o 3,7 %
Nižšie tržby ako na začiatku minulého roka zaznamenalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Tržby maloobchodu na Slovensku v januári 2026 po očistení o vplyv inflácie medziročne klesli o 3,7 %. V medziročnom poklese boli už tretí mesiac po sebe. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení v porovnaní s decembrom 2025 medzimesačne klesli o 1,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nižšie tržby ako na začiatku minulého roka zaznamenalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu. Pod nepriaznivý výsledok sa podpísal najmä dynamickejší prepad tržieb v e-shopoch a zásielkovom predaji (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 10,9 %.
Medziročný pokles tržieb od 4 do 9 % evidovali tiež viaceré špecializované predajne, a to s ostatným tovarom, kam patria napríklad drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív, s tovarom pre domácnosť, kde sú zaradené hobbymarkety s predajňami domácich elektrospotrebičov či nábytku, s pohonnými látkami (čerpacie stanice), a taktiež predajne špecializované na potraviny, nápoje a tabak.
Naopak, oproti minuloročnému januáru vzrástli tržby špecializovaným predajniam s PC a IT zariadeniami, a to dynamicky, až o 27 %, a tiež predajniam s tovarom pre kultúru a rekreáciu zameranými napr. na predaj kníh, športových potrieb či hračiek o 7,9 %. Iba mierne lepší výsledok ako vlani dosiahli aj nešpecializované predajne hyper- a supermarketov, ktoré dlhodobo generujú približne 40 % maloobchodných tržieb.
Medziročný rast tržieb v stálych cenách o viac ako štvrtinu vykázal sektor ubytovania a mierny rast nad 1 % reštaurácie spolu s pohostinstvami. Naopak, predaj a oprava motorových vozidiel mal tržby o desatinu nižšie. Tržby veľkoobchodu v bežných cenách boli rovnaké ako vlani.
Po sezónnych úpravách v medzimesačnom porovnaní tržby vzrástli iba v ubytovaní o viac ako 14 %. Ostatné zložky maloobchodu evidovali zníženie tržieb, v predaji motorových vozidiel s opravami o viac ako štvrtinu, vo veľkoobchode približne o 9 % a v reštauráciách s pohostinstvami takmer o 5 %.
