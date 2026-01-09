< sekcia Ekonomika
Tržby maloobchodu v novembri klesli o 3,2 %, najviac od začiatku roka
Medziročný pokles tržieb o viac ako 10 % evidovali podľa ŠÚ aj predajne špecializované na potraviny, nápoje a tabak, ovplyvnené najmä medziročne nižšími tržbami z predaja mäsa a mäsových výrobkov.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Tržby maloobchodu na Slovensku v novembri 2025 medziročne klesli o 3,2 %. Z jedenástich mesiacov minulého roka zaznamenal tento sektor nižšie tržby v stálych cenách, teda po zohľadnení vplyvu inflácie, sedemkrát. Novembrový pokles bol pritom najvyšší. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Nižšie tržby v porovnaní s novembrom 2024 zaznamenalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä dynamickejší prepad tržieb v e-shopoch a zásielkovom predaji (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 17,5 %,“ priblížili štatistici. Táto tretia podielovo najvýznamnejšia zložka maloobchodu evidovala prepad tržieb vo všetkých mesiacoch od začiatku roka 2025, pokles v novembri bol najvyšší od októbra 2023.
Medziročný pokles tržieb o viac ako 10 % evidovali podľa ŠÚ aj predajne špecializované na potraviny, nápoje a tabak, ovplyvnené najmä medziročne nižšími tržbami z predaja mäsa a mäsových výrobkov. Rovnako dvojciferný prepad tržieb vykázali maloobchodné prevádzky športových potrieb, kníh či hračiek. Poklesli pritom najmä tržby z predaja kníh. „Miernejší pokles o necelých 5 % evidovali aj hobymarkety s predajňami elektrospotrebičov či nábytku (špecializované predajne s tovarom pre domácnosť), z nich najviac zaostával predaj železiarskeho tovaru, farieb a skla,“ doplnili štatistici.
Naopak, väčšiemu prepadu odvetvia zabránili podľa ŠÚ mierne vyššie tržby (do 1 %) hypermarketov a supermarketov, ako aj predajní s ostatným tovarom, kde sa darilo najmä lekárňam. Tieto dve zložky vykazujú dlhodobo najväčšie objemy tržieb v odvetví maloobchodu.
Medzimesačne po sezónnom očistení maloobchodné tržby v novembri klesli o 0,7 %. V súhrne za jedenásť mesiacov vlaňajška boli nižšie o 0,8 %, pričom medziročný pokles evidovalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu.
Nižšie tržby ako pred rokom v stálych cenách evidovali aj v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o 10 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 3,8 % a v bežných cenách vo veľkoobchode o 3,8 %. Tržby v ubytovaní v stálych cenách vzrástli o 3,8 %.
Po sezónnych úpravách v medzimesačnom porovnaní evidovali zníženie tržieb o 1,5 % ako v predaji motorových vozidiel s opravami, tak aj v reštauráciách s pohostinstvami. Novembrové tržby v ubytovaní boli medzimesačne nižšie o 5,8 % a vo veľkoobchode zotrvali na úrovni predošlého mesiaca.
„V súhrne za 11 mesiacov roka 2025 boli tržby medziročne vyššie vo všetkých zložkách vnútorného obchodu s výnimkou maloobchodu. Rast v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahol 0,9 %, vo veľkoobchode 4,4 %, v ubytovaní 0,8 % a v reštauráciách a pohostinstvách 0,9 %,“ doplnili štatistici.
