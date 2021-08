Tržby malých japonských firiem zaostávajú za obdobím pred pandémiou

Tokio 24. augusta (TASR) - Takmer 68 % malých a stredne veľkých japonských podnikov zaznamenalo v júli nižšie tržby než v rovnakom mesiaci predpandemického roka 2019. Poukázal na to najnovší prieskum spoločnosti pre prieskum trhu Tokyo Shoko Research.



Od nástupu pandémie na začiatku roka 2020 naliala japonská vláda do súkromného sektora bilióny jenov. Najväčší objem financií pritom získali malé a stredné podniky.



Balík vlády na podporu firiem pomohol znížiť počet bankrotov v minulom roku oproti roku 2019 o 7,2 % na 7773, ukázal prieskum Tokyo Shoko Research na začiatku tohto roka. To znamenalo najnižší počet bankrotov za posledných 30 rokov.



Avšak v súčasnosti, keď zotavovanie firiem v jednotlivých sektoroch je nerovnomerné a podniky v oblasti služieb výrazne zaostávajú za výrobným sektorom, stále viac firiem žiada o pomoc pri reorganizácii, aby mohli pokračovať v zmenenej postpandemickej ekonomike, povedal šéf oddelenia prieskumu v Tokyo Shoko Research Mitsuhiro Harada.



V prieskume, na ktorom sa v období od 2. do 11. augusta zúčastnilo 10.385 firiem, takmer 6 % z nich uviedlo, že zvažuje kompletnú zmenu svojho biznisu. Tieto plány si však vyžadujú výraznú redukciu dlhov.



"Pôvodný program vlády na pomoc podnikom predstavoval jednu finančnú injekciu za druhou. To však viedlo k rastu dlhov firiem, čo môže teraz podnikom znížiť šance zúčastniť sa na ďalších programoch," povedal Harada. Takže aj keď počet bankrotov sa výrazne zvýšiť nemusí, už teraz nadmerné dlhy firiem môžu ešte viac rásť. Podľa Haradu tak práve riešenie vysokej zadlženosti firiem bude kľúčové pre budúci vývoj ekonomiky.