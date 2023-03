Tržby Manga dosiahli vlani rekord, aj vďaka expanzii v USA a Indii

Barcelona 9. marca (TASR) – Tržby španielskeho maloobchodného predajcu módy Mango dosiahli v minulom roku rekordných 2,68 miliardy eur. Prekročili tak úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19 o 13 %, keďže klienti pre vysokú infláciu zaplatili viac za oblečenie a spoločnosť rozšírila sieť obchodov v Spojených štátoch a v Indii. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Ukončenie obmedzení a návrat k normálu sme minulý rok využili na rozšírenie o nové obchody," povedal na tlačovej konferencii Toni Ruiz, generálny riaditeľ siete obchodov Mango.



Tržby spoločnosti Mango, ktorá je konkurentom španielskej značky Zara, vzrástli v roku 2022 o 20 %, pričom jej kamenné obchody aj on-line predaj ťažili z apetítu spotrebiteľov po oblečení po pandémii, a to aj napriek tvrdej konkurencii v odevnom priemysle.



Čistý zisk Mango sa v roku 2022 zvýšil o 21 % na 81 miliónov eur.



Mango začalo zvyšovať počet obchodov v Indii a vlani v máji otvorilo vlajkový obchod v New Yorku, jeden z deviatich nových obchodov otvorených v Spojených štátoch minulý rok.



"Spojené štáty sú skvelým trhom a veľmi rýchlo by sa mali stať jedným z našich piatich najlepších," dodal Ruiz, ktorý plánuje zvýšiť počet obchodov v USA na 40 do roku 2024.



V súčasnom roku 2023 plánuje Mango otvoriť 35 nových obchodov v Indii, ktorá je jeho popredným trhom v Ázii.



V minulom roku začala spoločnosť Mango prevádzať 55 obchodov v Rusku, ktoré priamo prevádzkovala, na miestnych partnerov pre sankcie proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Zatiaľ čo 30 obchodov je trvalo zatvorených, Mango uviedlo, že v rámci franšízových zmlúv zostalo prítomné v 90 obchodoch v Rusku.



Spoločnosť má po celom svete 2566 predajní a očakáva, že v roku 2023 otvorí viac obchodov ako vlani, no len tretina bude vo vlastníctve spoločnosti.



Mango, ktoré sa snaží o väčšiu produkciu v okolitých krajinách, ako je Turecko, uviedlo, že väčšinu jeho dodávateľov zemetrasenie zo 6. februára nezasiahlo.