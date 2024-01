Tržby Marks & Spencer počas vianočnej sezóny vzrástli nad očakávania

Londýn 11. januára (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) oznámil za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka zvýšenie porovnateľných tržieb o viac než 8 %, ktoré potiahli najmä potraviny a predaj dámskeho oblečenia. Výsledky za kľúčové obdobie predaja pred a počas vianočných sviatkov zároveň prekonali očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Reťazec vo štvrtok uviedol, že za 3. štvrťrok obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje 13-týždňové obdobie do 30. decembra, dosiahol tržby na úrovni 3,86 miliardy libier (4,49 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 7,2 %.



Kľúčové tržby z britského trhu dosiahli 3,57 miliardy libier a medziročne sa tak zvýšili o 8,5 %. V prípade porovnateľných tržieb, teda z obchodov otvorených viac než rok, rast dosiahol 8,1 %.



Zvýšili sa najmä tržby z predaja potravín, a to o 10,5 %. V prípade porovnateľných tržieb tieto vzrástli o 9,9 % a prekonali očakávania na úrovni 6,6 %.



Tržby v divízii Domov a oblečenie vzrástli o 4,8 % a v rovnakom rozsahu sa zvýšili aj na porovnateľnej báze. Aj v tomto prípade bol odhad miernejší, pričom analytici počítali s rastom porovnateľných tržieb iba o 2,8 %.



(1 EUR = 0,86023 GBP)