Tržby McDonald's v 1. štvrťroku vzrástli, ale zisk klesol

Chicago 28. apríla (TASR) - Zvýšenie cien pomohlo americkej sieti rýchleho občerstvenia McDonald's dosiahnuť rast tržieb v 1. štvrťroku, zatiaľ čo jej zisk klesol v dôsledku nešpecifikovanej daňovej záležitosti. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.



Spoločnosť zasiahli tiež náklady vo výške 127 miliónov USD spojené s pozastavením podnikania v Rusku a na Ukrajine v dôsledku vojny



Tržby McDonald's v 1. štvrťroku 2022 vzrástli o 11 % na 5,67 miliardy USD (5,36 miliardy eur). To bolo o niečo viac než 5,59 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.



Čistý zisk však klesol o 28 % na 1,1 miliardy USD alebo 1,48 USD na akciu z 1,54 miliardy USD alebo 2,05 USD na akciu rok predtým.



Spoločnosť minula 27 miliónov USD na zaplatenie prenájmov, miezd zamestnancov a dodávateľských nákladov v Rusku a na Ukrajine po tom, čo v oboch týchto krajinách prerušila svoju činnosť v dôsledku vojny.



McDonald's oznámil tiež dodatočný poplatok 100 miliónov USD za zásoby v dodávateľskom reťazci, ktoré sa pravdepodobne pokazia v dôsledku dočasného zatvorenia reštaurácií na Ukrajine a v Rusku. Celkovo tieto náklady znížili jeho zisk o 13 centov na akciu.



Spoločnosť si okrem toho vyhradila 500 miliónov USD alebo 67 centov na akciu na potenciálne vyrovnanie súvisiace s medzinárodnou daňovou záležitosťou, no bližšie podrobnosti nezverejnila.



Upravený zisk bez jednorazových položiek tak dosiahol 2,28 USD na akciu a prekonal odhady analytikov, ktorí počítali so ziskom 2,17 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0583 USD)