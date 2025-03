Tržby módneho domu Prada v roku 2024 vzrástli

Miláno 4. marca (TASR) - Taliansky módny dom Prada vykázal za minulý rok dvojciferný nárast tržieb, už štvrtý rok po sebe. Tieto výsledky zverejnil počas diskusií o možnej akvizícii svojho konkurenta Versace. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Skupina, ktorá vlastní módne značky Prada a Miu Miu spolu s obuvou Church´s, vykázala za rok 2024 nárast tržieb o 17 % na 5,4 miliardy eur zo 4,7 miliardy eur v roku 2023.



Tržby vzrástli o dvojciferné percento vo všetkých regiónoch s výnimkou amerického, kde sa zvýšili o 9 %, aj to vďaka zlepšeniu v druhej polovici roka.



Ázijsko-pacifický región zaznamenal v priebehu roka dobrý výkon s rastom tržieb o 13 %.



Značka Prada, ktorá predstavuje väčšinu príjmov, oznámila, že jej tržby sa zvýšili o solídne 4 %, zatiaľ čo v prípade Miu Miu sa takmer zdvojnásobili. Výsledky Prada Group sú v rozpore s trhovými trendmi, keďže luxusný sektor ako celok vlani zaznamenal pokles.



Prada zvažuje možnú akvizíciu konkurenčnej značky Versace. Tú od roku 2018 vlastní americká skupina Capri Holding, do ktorej patria Michael Kors a Jimmy Choo.



Agentúra Bloomberg News v nedeľu (2. 3.) informovala, že Prada sa približuje k dohode o prevzatí Versaceho po tom, čo súhlasila so zaplatením takmer 1,5 miliardy eur za podnik založený zosnulým Giannim Versacem v 70. rokoch minulého storočia, v ktorom je jeho sestra Donatella kreatívnou riaditeľkou už viac ako dve desaťročia.



Talianske noviny Corriere della Sera zase v utorok informovali, že Prada má okrem Versaceho záujem získať od Capri Holdings aj výrobcu topánok Jimmy Choo za celkové náklady od 1,5 do dvoch miliárd eur.