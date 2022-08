Tržby módneho domu Ralph Lauren vzrástli, prekonali očakávania

New York 9. augusta (TASR) - Módny dom Ralph Lauren oznámil za 1. štvrťrok rast tržieb o 8 %, k čomu prispel pokračujúci záujem spotrebiteľov o drahšie odevy a doplnky. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Módny dom v utorok oznámil, že za 1. kvartál obchodného roka 2022/2023, čo znamená trojmesačné obdobie do 2. júla, dosiahli jeho tržby 1,49 miliardy USD (1,46 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka tržby spoločnosti predstavovali 1,38 miliardy USD.



Výsledky prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s rastom tržieb, očakávali však, že sa zvýšia iba na 1,41 miliardy USD. Tržby spoločnosti zlepšil najmä pokračujúci dopyt bohatých zákazníkov, najmä z USA a Európy, po drahších odevoch a doplnkoch.



Náklady však zasiahli do vývoja zisku. Ten dosiahol za 1. kvartál 123,4 milióna USD. V rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť čistý zisk 164,7 milióna USD.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol upravený zisk spoločnosti Ralph Lauren 134,6 milióna USD, čo na akciu predstavuje 1,88 USD. Aj v tomto ukazovateli spoločnosť prekonala očakávania, keď analytici počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,72 USD.



(1 EUR = 1,0199 USD)